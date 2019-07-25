Иркутская кинокомпания снимает фильм с Дмитрием Певцовым в главной роли

«Кинокомпания Юрия Яшникова» снимает на Байкале короткометражный фильм с Дмитрием Певцовым в главной роли. Его рабочее название — «Даю посадку». Это история о судьбе смотрителя аэропорта. Роль главной героини исполняет иркутская актриса Татьяна Скороходова.

Действие фильма происходит на заброшенном аэродроме на берегу Байкала. Главный герой фильма — бывший лётчик и директор этого аэродрома Алексей, который переживает депрессию после смерти жены. В фильме ему предстоит сделать выбор между жизнью в окружении любящих его людей и миром прошлого, которым он окружил себя, чтобы уйти от реальности.

Анастасия Зверькова, режиссёр фильма:

Идея выросла из желания сделать документальный фильм о хранителе аэропорта на острове Ольхон. Владимир Иннокентьевич Прокопьев на протяжении 20 лет поддерживал в рабочем состоянии взлётно-посадочную полосу в деревне Харанцы. Но в 2018 его не стало, и идея трансформировалась в игровую картину.

Юрий Яшников, продюсер фильма:

Юрий Яшников, продюсер фильма, и Дмитрий Певцов

Сценарий фильма в 2018 году одержал сразу две победы. Он стал лучшим в номинации «игровое кино» на четвёртом Байкальском питчинге кинопроектов, а также победил в областном конкурсе синопсисов короткометражных малобюджетных фильмов, который провёл «Иркутский областной кинофонд». Благодаря этому мы снимаем картину при поддержке губернатора Сергея Левченко и Министерства культуры и архивов Иркутской области.

Первый этап съёмок пройдёт с 30 июля по 4 августа в Иркутске и на Байкале, а второй — осенью в Москве. Главную мужскую роль исполнит российский актёр театра и кино Дмитрий Певцов, исполнительница главной женской роли — Татьяна Скороходова (впервые сыграла с Дмитрием Певцовым в фильме «…По прозвищу „Зверь“», ставшем классикой 90-х). Роль сына главного героя исполнит член Европейской киноакадемии (EFA) Иван Бровин (Санкт-Петербург). Также в фильме сыграет актёр иркутского драмтеатра Александр Булдаков. Работа над проектом завершится в конце 2019 года, затем создатели отправят его на российские и международные кинофестивали. После того, как фильм оценят профессионалы, его увидит широкая зрительская аудитория.

В работе над фильмом будет задействовано более 70 человек.