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На поддержку предпринимателей затопленных территорий выделили четверть миллиарда рублей

25 июля 2019

На поддержку предпринимателей затопленных территорий из областного бюджета выделено 250 млн рублей. Соответствующее поручение дал Губернатор Иркутской области Сергей Левченко, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

Как пояснила заместитель министр экономического развития региона Марина Петрова, средства будут направлены на поддержку при возобновлении деятельности малого и среднего предпринимательства в зоне ЧС.

- Пострадавшим от паводка предпринимателям будут частично возмещены затраты на закупку или ремонт основных средств, восстановление товарных запасов, а также на осуществление мероприятий, необходимых для возобновления бизнеса, - отметила заминистра.

Напомним, что ранее бизнесу пообещали дешевые кредиты под 1-2% годовых и освобождение от региональных и муниципальных налогов за 2019 год.

 

 

 


/ СИА /
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