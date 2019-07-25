На поддержку предпринимателей затопленных территорий выделили четверть миллиарда рублей

На поддержку предпринимателей затопленных территорий из областного бюджета выделено 250 млн рублей. Соответствующее поручение дал Губернатор Иркутской области Сергей Левченко, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

Как пояснила заместитель министр экономического развития региона Марина Петрова, средства будут направлены на поддержку при возобновлении деятельности малого и среднего предпринимательства в зоне ЧС.

- Пострадавшим от паводка предпринимателям будут частично возмещены затраты на закупку или ремонт основных средств, восстановление товарных запасов, а также на осуществление мероприятий, необходимых для возобновления бизнеса, - отметила заминистра.

Напомним, что ранее бизнесу пообещали дешевые кредиты под 1-2% годовых и освобождение от региональных и муниципальных налогов за 2019 год.