Региональный минтруд: Роста безработицы в пострадавших от паводка территориях нет

Для предложения гражданам из пострадавших от паводка территорий вариантов трудоустройства актуализирован банк вакансий в районах их места жительства. Также сформирован банк актуальных вакансий в территориях, выбранных для переселения граждан из зоны ЧС. Об этом сообщила министр труда и занятости Иркутской области Наталья Воронцова.

Глава ведомства поблагодарила предпринимателей и работодателей региона, которые откликнулись на призыв направить вакансии для трудоустройства людей из зоны затопления.

– Нам направляют вакансии с предоставлением служебного жилья. К вопросам трудоустройства подключены крупные работодатели Иркутской области. Собрано три тысячи таких предложений. Это банк вакансий для тех, кто примет окончательное решение по переезду. Пока жители пострадавших районов говорят, что готовы повременить с трудоустройством в связи с тем, что они определяют будущее место жительства: либо это будет переезд, либо они останутся на местах, – пояснила Наталья Воронцова.

Министр рассказала, что в связи с чрезвычайной ситуацией в проекте бюджета области предусмотрено увеличение финансирования общественных работ на 10,6 млн рублей. Сумма материальной поддержки для гражданина будет составлять минимальный размер оплаты труда – это 18 тысяч рублей по Тулуну и Нижнеудинску. Кроме этих средств, тем, кто занят на общественных работах, будет выплачиваться заработная плата пропорционально отработанному времени.

– Еще одна дополнительная мера - программа поддержки, которая идет с федеральным софинансированием. Ее общий объем более 31 млн рублей, из них более 30 млн - федеральные средства. В рамках этого направления предусмотрена субсидия для работодателей на оплату труда работников из числа пострадавших от наводнения граждан. Также предусмотрена организация временной занятости на предприятиях, – подчеркнула министр.