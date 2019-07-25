50% жителей готовы к переезду. В Тулуне стартовала ярмарка недвижимости для утративших жилье в результате наводнения

Сегодня в Тулуне открылась ярмарка недвижимости, на которой люди, дома которых были утрачены в результате ЧС, смогут выбрать как место проживания, так и тип нового жилья. Свои предложения на ярмарке представляют около 40 компаний.

- Это не только строители или подрядчики, но и риелторы, которые предлагают уже готовое жилье – и новое, и вторичное. Человек может выбрать жилье практически в любом районе Иркутской области. Предварительный опрос граждан показал, что примерно 50% хотят переехать, а 50% хочет остаться здесь. В Тулуне предлагаются варианты в двухэтажных многоквартирных домах или индивидуальное жилье с участком в 15 соток. На ярмарке представлены дома из всех типов конструкций, начиная от легких, заканчивая железобетоном, кирпичом, деревом, - рассказал Губернатор Иркутской области Сергей Левченко, который посетил ярмарку недвижимости.

Мероприятие пользуется высоким спросом у населения. Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Светлана Свиркина отметила, что официально ярмарка в Тулуне сегодня работает с 12 до 20 часов, однако фактически она будет открыта до последнего посетителя. Продолжится мероприятие и завтра – с 10 до 20 часов. В субботу и воскресенье, 27 и 28 июля, ярмарка недвижимости пройдет в Нижнеудинске.

Напомним, согласно постановлению Председателя Правительства Иркутской области Руслана Болотова, социальные выплаты на приобретение или строительство жилого помещения предоставляются с учетом членов семьи собственника или нанимателя, постоянно проживавших в утраченном жилом помещении, из расчета стоимости 1 кв. метра общей площади жилого помещения в размере не более 45 тыс. рублей.

Всего из-за стихийного бедствия в районах Иркутской области было подтоплено 10 890 домов. По результатам обследований уже установлено, что 3 448 из них восстановлению не подлежат. В этих домах проживало более 14 тысяч граждан. Еще 5 620 домов, в которых проживают более 23 тысяч человек, планируется отремонтировать. Обследование жилья продолжается. В беседе с журналистами Губернатор подчеркнул: конечный срок оформления документов по обследованию жилья – 10 августа, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.