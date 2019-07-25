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«Спортмастер» оказал гуманитарную помощь жителям районов, попавших в зону паводка

25 июля 2019

Компания «Спортмастер» направила гуманитарную помощь жителям районов, попавших в зону паводка в Иркутской области. В составе груза – более тысячи пар мужской, женской и детской обуви, в том числе теплой, также более тысячи курток, другая одежда для детей и взрослых, спальные мешки. Общая стоимость товаров составила около 15 млн рублей.  

- Хочу выразить огромную благодарность генеральному директору компании «Спортмастер» Леониду Страхову за предложение в первые же дни чрезвычайной ситуации в Приангарье направить гуманитарную помощь для жителей пострадавших от паводков районов.  Правительством области был определен получатель - комплексный центр социального обслуживания населения в Иркутске, в который на прошлой неделе пришел груз. Завтра одежда и обувь будут доставлены в муниципальные образования. Скоро начало нового учебного года, а с ним придут и холода, и конечно, такую помощь невозможно переоценить, - рассказал министр спорта Иркутской области Илья Резник. 

 


/ СИА /
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