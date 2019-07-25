От зарплаты до строительства жилья: РУСАЛ рассказал как будет работать Тайшетский алюминиевый завод

Представители СМИ впервые после возобновления строительства посетили Тайшетский алюминиевый завод, а также анодную фабрику, которые компания РУСАЛ планирует запустить в 2020 году. Благодаря запуску производств в городе и районе появится 3 тысячи новых рабочих мест, будет построено более 50 тысяч кв. м жилья для сотрудников предприятий.

Фото предоставлены информационным агентством «Тайшет24»

В производственный комплекс Тайшетского алюминиевого завода первой серии войдут 2 корпуса электролиза, литейный, анодный и энергетический цеха, а также полный комплекс объектов инфраструктуры. На заводе будут установлены разработанные Инженерно-технологическим центром компании электролизеры РА-400, суточная производительность каждого - более 3 тонн алюминия.

- После полного запуска первого пускового комплекса наши объемы производства будут обеспечены заказами, - рассказал представителям СМИ генеральный директор ТаАЗа Игорь Волохов. - Ключевыми потребителями выпускаемой продукции станут Россия, Азия, Европа и США.

Тайшетский алюминиевый завод оборудуется самыми современными электролизерами, которые оснащены системой автоматической подачи сырья (АПС), системами сухой очистки газов с эффективностью более 98,5%. ТаАЗ и Тайшетская анодная фабрика имеют установленную санитарно-защитную зону и будут оборудованы современными системами очистки, позволяющими максимально снизить влияние производства на окружающую среду.

Фото предоставлены информационным агентством «Тайшет24»

Запуск Тайшетской анодной фабрики запланирован на конец I квартала 2020 года. Журналистам показали, как сегодня здесь монтируют оборудование, производят пуско-наладочные работы, вводят в эксплуатацию уже готовые объекты.

- На Тайшетской анодной фабрике будут использованы только передовые мировые технологии по производству обожженных анодов, которые служат для подвода тока к электролиту в электролизерах, - говорит генеральный директор анодной фабрики Виталий Бенц. - Производительность на первом этапе эксплуатации составит до 217,5 тыс. тонн готовой продукции в год. Это позволит обеспечить потребность в обожженных анодах не только Тайшетского, но и других алюминиевых заводов РУСАЛа в Сибири.

Планируется, что на предприятиях будут работать более трех тысяч человек. К моменту запуска первого пускового комплекса здесь будет занято более 1,5 тыс. сотрудников: 850 человек эксплуатационного и 700 ремонтно-обслуживающего персонала. В настоящее время уже ведется набор персонала на Тайшетскую анодную фабрику. В зависимости от квалификации персонала и выполняемых функций уровень зарплаты будет варьировать от 40 до 80 тыс. рублей. Средняя зарплата работников составит 60-62 тыс. рублей в месяц.

Фото предоставлены информационным агентством «Тайшет24»

- Жители Тайшета и Тайшетского района имеют реальную возможность трудоустроиться к нам на завод. В компании разработана система подготовки и обучения сотрудников, - комментирует генеральный директор ТаАЗа Игорь Волохов. - На базе Тайшетского промышленно-технологического техникума для ТаАЗа будут готовить электромонтеров, мастеров слесарных работ, электрогазосварщиков, машинистов кранов, операторов автоматического процесса производства алюминия. В рамках целевых программ РУСАЛа будут обучаться сотрудники профильных специальностей, которые будут стажироваться на родственных предприятиях компании, где для этого есть необходимая база.

Фото предоставлены информационным агентством «Тайшет24»

На территории Тайшета для настоящих и будущих работников предприятий компания РУСАЛ уже построила и ввела в эксплуатацию 4 многоквартирных жилых дома. Суммарно это 17 тыс. кв. м жилья. Во всех 240 квартирах сделан чистовой ремонт, они полностью укомплектованы новой мебелью и бытовой техникой. Дворы обустроены детскими площадками, по периметру домов удобная парковка машин для сотрудников. Все дома находятся под видеонаблюдением и охраной.

К 2022 году РУСАЛ планирует построить в городе еще один жилой комплекс и сдать более 31 тыс. кв. м жилья - порядка 368 квартир.