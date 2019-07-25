Усть-Илимск и Братск стали лидерами по росту цен на вторичное жилье

Аналитики «Росбанк Дом» провели исследование изменения стоимости вторичной недвижимости в российских городах за период с июня 2018 по июнь 2019 года*. Лидерами рейтинга стали Нерюнгри (+31%), Усть-Илимск (+29,4%), Владивосток (+20,7%), Выборг (+18,7%) и Братск (17,5%).

В 2018 году рост цен на рынке жилья стал тенденцией для большинства российских городов, отмечают аналитики. Он был обусловлен реализацией отложенного спроса в условиях рекордно низких процентных ставок и ожидания роста цен в преддверии перехода к проектному финансированию застройщиков. При этом увеличение средней цены жилья происходило не только из-за фактического изменения стоимости конкретных объектов, но и за счет ухода с рынка бюджетных объектов массового спроса.

По мнению экспертов, во втором полугодии 2019 года тенденция к росту цен сохранится.

ТОП-20 городов РФ с максимальными темпами роста цен на вторичном рынке жилья в июне 2019 г. по сравнению с июнем 2018 г.