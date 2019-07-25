Усть-Илимск и Братск стали лидерами по росту цен на вторичное жилье

Аналитики «Росбанк Дом» провели исследование изменения стоимости вторичной недвижимости в российских городах за период с июня 2018 по июнь 2019 года*. Лидерами рейтинга стали Нерюнгри (+31%), Усть-Илимск (+29,4%), Владивосток (+20,7%), Выборг (+18,7%) и Братск (17,5%).
В 2018 году рост цен на рынке жилья стал тенденцией для большинства российских городов, отмечают аналитики. Он был обусловлен реализацией отложенного спроса в условиях рекордно низких процентных ставок и ожидания роста цен в преддверии перехода к проектному финансированию застройщиков. При этом увеличение средней цены жилья происходило не только из-за фактического изменения стоимости конкретных объектов, но и за счет ухода с рынка бюджетных объектов массового спроса.
По мнению экспертов, во втором полугодии 2019 года тенденция к росту цен сохранится.
ТОП-20 городов РФ с максимальными темпами роста цен на вторичном рынке жилья в июне 2019 г. по сравнению с июнем 2018 г.
|
Место в рейтинге
|
Город
|
Регион
|
Цена 1 кв. м, руб.
|
Темп прироста цены, % г/г
|
1
|
Нерюнгри
|
Саха (Якутия)
|
38447
|
31,0%
|
2
|
Усть-Илимск
|
Иркутская область
|
38057
|
29,4%
|
3
|
Владивосток
|
Приморский край
|
118336
|
20,5%
|
4
|
Выборг
|
Ленинградская область
|
69797
|
18,7%
|
5
|
Братск
|
Иркутская область
|
40491
|
17,5%
|
6
|
Одинцово
|
Московская область
|
127914
|
17,0%
|
7
|
Альметьевск
|
Татарстан
|
49697
|
16,8%
|
8
|
Красногорск
|
Московская область
|
128392
|
16,6%
|
9
|
Благовещенск
|
Амурская область
|
70239
|
16,6%
|
10
|
Кингисепп
|
Ленинградская область
|
54976
|
16,2%
|
11
|
Казань
|
Татарстан
|
82720
|
16,0%
|
12
|
Долгопрудный
|
Московская область
|
122370
|
15,5%
|
13
|
Ханты-Мансийск
|
Ханты-Мансийский АО
|
81474
|
15,5%
|
14
|
Михайловск
|
Ставропольский край
|
33027
|
15,2%
|
15
|
Видное
|
Московская область
|
114406
|
14,8%
|
16
|
Апрелевка
|
Московская область
|
96706
|
14,8%
|
17
|
Котельники
|
Московская область
|
125966
|
14,6%
|
18
|
Люберцы
|
Московская область
|
117992
|
14,6%
|
19
|
Железнодорожный
|
Московская область
|
97376
|
14,3%
|
20
|
Нягань
|
Ханты-Мансийский АО
|
57849
|
14,0%