Новости

Усть-Илимск и Братск стали лидерами по росту цен на вторичное жилье

25 июля 2019

Аналитики «Росбанк Дом» провели исследование изменения стоимости вторичной недвижимости в российских городах за период с июня 2018 по июнь 2019 года*. Лидерами рейтинга стали Нерюнгри (+31%), Усть-Илимск (+29,4%), Владивосток (+20,7%), Выборг (+18,7%) и Братск (17,5%).

В 2018 году рост цен на рынке жилья стал тенденцией для большинства российских городов, отмечают аналитики. Он был обусловлен реализацией отложенного спроса в условиях рекордно низких процентных ставок и ожидания роста цен в преддверии перехода к проектному финансированию застройщиков. При этом увеличение средней цены жилья происходило не только из-за фактического изменения стоимости конкретных объектов, но и за счет ухода с рынка бюджетных объектов массового спроса.

По мнению экспертов, во втором полугодии 2019 года тенденция к росту цен сохранится.

ТОП-20 городов РФ с максимальными темпами роста цен на вторичном рынке жилья в июне 2019 г. по сравнению с июнем 2018 г.

Место в рейтинге

Город

Регион

Цена 1 кв. м, руб.

Темп прироста цены, % г/г

1

Нерюнгри

Саха (Якутия)

38447

31,0%

2

Усть-Илимск

Иркутская область

38057

29,4%

3

Владивосток

Приморский край

118336

20,5%

4

Выборг

Ленинградская область

69797

18,7%

5

Братск

Иркутская область

40491

17,5%

6

Одинцово

Московская область

127914

17,0%

7

Альметьевск

Татарстан

49697

16,8%

8

Красногорск

Московская область

128392

16,6%

9

Благовещенск

Амурская область

70239

16,6%

10

Кингисепп

Ленинградская область

54976

16,2%

11

Казань

Татарстан

82720

16,0%

12

Долгопрудный

Московская область

122370

15,5%

13

Ханты-Мансийск

Ханты-Мансийский АО

81474

15,5%

14

Михайловск

Ставропольский край

33027

15,2%

15

Видное

Московская область

114406

14,8%

16

Апрелевка

Московская область

96706

14,8%

17

Котельники

Московская область

125966

14,6%

18

Люберцы

Московская область

117992

14,6%

19

Железнодорожный

Московская область

97376

14,3%

20

Нягань

Ханты-Мансийский АО

57849

14,0%

/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Байкальский Саммит РГУД 2019, Иркутск, 24-25 июля
"Мы должны задуматься о том месте, где мы живем". Property-тур по креативным пространствам Иркутска провел Байкальский саммит РГУД
Опытом создания успешного коттеджного поселка поделится на Байкальском саммите РГУД Кристина Яковенко, "Хрустальный Девелопмент"
«Пришло время жесткого профессионализма», - Илья Круговых, ГК «Актив», о Байкальском саммите РГУД (видео)
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании