Мобильное приложение Альфа-Банка для бизнеса — в лидерах рейтинга Markswebb

Мобильный банк для корпоративных клиентов «Альфа Бизнес Мобайл» признан одним из лидеров на российском рынке для платформ iOS и Android, согласно результатам исследования аналитического агентства Markswebb Rank & Report 2019.

Приложение «Альфа Бизнес Мобайл» занял 2-е место в рейтинге лучших мобильных банков для руководителей компаний, поднявшись сразу на три позиции по итогам предыдущего исследования и обойдя прежних лидеров рейтинга.

За последний год Альфа-Банк внедрил в мобильном банке для клиентов МСБ уникальные решения в сфере информационной безопасности, расширил функционал приложения, перенеся в смартфон максимум повседневных операций, запустил выпуск в мобильном банке моментальных виртуальных B2B-карт.

«Одна из ключевых задач нашей стратегии — создать лучшие мобильные приложения в России. И мы очень рады высокой оценке экспертов Markswebb. В сегменте малого бизнеса Альфа-Банк демонстрирует рекордные темпы роста, ежегодно наша база растёт на треть и сегодня уже превышает 400 тысяч активных клиентов. При этом Банк имеет самый высокий индекс лояльности в этом сегменте. Такие результаты подтверждают эффективность выбранной нами модели, сочетающей в себе все преимущества цифровых сервисов с традиционным взаимодействием с клиентами», — заявил главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский.

Для исследования Business Mobile Banking Rank 2019 аналитики Markswebb оценивали мобильные банки по уровню удобства и функциональности сервисов. При оценке учитывался комплекс пользовательских задач, связанных с управлением счетами компании. Наиболее эффективным признается мобильный банк, функционал и интерфейс которого позволяет клиентам наиболее полно, удобно и быстро управлять банковскими сервисами, решая задачи своего бизнеса.