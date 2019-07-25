Иркутская область заняла четвертое место по стоимости таунхаусов во II квартале 2019 года

Эксперты «Авито Недвижимость» проанализировали изменение цен загородной недвижимости в Иркутской области во II квартале 2019 года относительно показателей за аналогичный период прошлого года.

Выяснилось, что в регионе за год подорожали дома (7,8%) и таунхаусы (2,6%), при этом подешевели дачи (-2,2%) и коттеджи (-7,1%).

В целом по стране спрос за год увеличился на 8%, предложение — на 15%. Загородная недвижимость выходит из кризиса, длившегося более 10 лет: ключевые метрики в этом сегменте стабильно растут уже полгода, а увеличившийся интерес к загородной недвижимости показывает, что россияне постепенно приспосабливаются к новым экономическим условиям.

Продажа домов

В II квартале средняя стоимость дома в России составила 3,3 млн рублей, что на 4,3% превышает ценник за аналогичный период прошлого года. Дома подорожали в 22 из 25 рассматриваемых регионов,.

В Иркутской области средняя цена дома выросла на 7,8% и составила 2,6 млн рублей.

Рейтинг регионов по доступности домов в II квартале 2019 года

Регион Средняя цена, рублей Динамика за год 1 Кемеровская область 1 304 459 4,2% 2 Алтайский край 1 504 803 1,0% 3 Воронежская область 1 988 362 -0,5% 4 Челябинская область 1 989 112 1,8% 5 Ярославская область 2 016 573 1,3% 6 Свердловская область 2 019 541 2,6% 7 Нижегородская область 2 052 871 1,5% 8 Пермский край 2 060 509 3,3% 9 Саратовская область 2 158 798 4,8% 10 Новосибирская область 2 202 005 5,1% 11 Красноярский край 2 229 583 6,9% 12 Волгоградская область 2 355 074 5,7% 13 Башкортостан 2 606 520 9,0% 14 Иркутская область 2 642 419 7,8% 15 Самарская область 2 650 676 4,2% 16 Приморский край 2 936 288 14,0% 17 Тюменская область 3 063 956 4,9% 18 Татарстан 3 232 708 10,0% 19 Ставропольский край 3 306 260 6,8% 20 Ростовская область 4 019 274 3,6% 21 Краснодарский край 5 587 421 7,1% 22 Калининградская область 5 979 565 -1,6% 23 Ленинградская область 6 289 891 11,2% 24 Московская область 7 361 024 4,1% 25 Крым 7 751 228 -2,4% Вся Россия 3 332 949 4,3%

Продажа дач

Административные меры по продлению дачной амнистии успокоили рынок: по сравнению с II кварталом 2018 года дачи подорожали всего на 0,2% и продаются в среднем за 884 тыс. рублей. Регионом с самой большой динамикой стала Ленинградская область (+11,4%), самое большое снижение произошло в Калининградской области (-5,7%). В Иркутской области дачи подешевели на 2,2% (до 749 тыс. рублей).

Рейтинг регионов по доступности дач в II квартале 2019 года

Регион Средняя цена, рублей Динамика 1 Алтайский край 357 633 4,6% 2 Ярославская область 553 020 -0,4% 3 Нижегородская область 602 353 5,4% 4 Волгоградская область 610 129 0,8% 5 Башкортостан 616 943 -0,7% 6 Челябинская область 628 665 2,4% 7 Татарстан 635 910 -0,6% 8 Пермский край 648 415 -2,2% 9 Кемеровская область 651 546 3,0% 10 Воронежская область 689 051 4,1% 11 Приморский край 700 098 -1,7% 12 Иркутская область 748 459 -2,2% 13 Красноярский край 756 893 8,0% 14 Самарская область 758 235 1,4% 15 Свердловская область 759 100 1,9% 16 Новосибирская область 792 030 0,4% 17 Саратовская область 802 280 7,1% 18 Ставропольский край 949 645 4,3% 19 Ростовская область 1 039 827 -2,3% 20 Тюменская область 1 201 935 2,9% 21 Калининградская область 1 351 698 -5,7% 22 Ленинградская область 1 614 306 11,4% 23 Краснодарский край 1 676 565 7,1% 24 Московская область 1 879 510 1,9% 25 Крым 2 196 727 -0,7% Вся Россия 884 170 0,2%

Продажа коттеджей

В сегменте самой дорогой недвижимости — коттеджей — в целом по стране наблюдается незначительное снижение цен (-0,5% за год, до 9 млн рублей), однако в 21 регионе из 25 цены, наоборот, увеличились. Первое место по росту цен заняло Приморье (+20,3%). А самое сильное падение произошло в Московской области — на 12,1% за год, но даже при таком снижении коттеджи здесь самые дорогие в стране. Коттеджи в Иркутской области подешевели на 7,1%, их стоимость составила 8,9 млн рублей.

Рейтинг регионов по доступности коттеджей в II квартале 2019 года, динамика цен

Регион Средняя цена, рублей Динамика за год 1 Ставропольский край 2 889 112 17,5% 2 Ростовская область 4 626 171 6,4% 3 Кемеровская область 6 117 763 6,5% 4 Алтайский край 6 420 118 5,5% 5 Башкортостан 6 569 644 6,3% 6 Ярославская область 6 815 961 3,0% 7 Челябинская область 7 056 254 2,8% 8 Волгоградская область 7 312 134 6,2% 9 Свердловская область 7 322 003 -1,8% 10 Татарстан 7 358 237 -1,0% 11 Пермский край 8 091 288 5,4% 12 Саратовская область 8 220 981 5,9% 13 Красноярский край 8 485 106 6,4% 14 Калининградская область 8 772 232 2,8% 15 Иркутская область 8 895 084 -7,1% 16 Нижегородская область 8 923 399 2,2% 17 Самарская область 9 130 579 4,3% 18 Новосибирская область 9 253 511 6,7% 19 Тюменская область 9 638 551 8,2% 20 Приморский край 9 776 442 20,3% 21 Воронежская область 9 802 544 8,4% 22 Краснодарский край 12 960 196 10,8% 23 Крым 13 611 381 2,3% 24 Ленинградская область 16 066 897 3,0% 25 Московская область 17 197 986 -12,1% Вся Россия 9 079 371 -0,5%

Продажа таунхаусов

Сравнительно новый и пока ещё мало распространенный в России тип жилья — таунхаус — продается почти по той же цене, что и в II квартале 2018 года: 7 млн рублей (-0,7%). Динамика цен в этом сегменте менее однородная. В Иркутской области таунхаусы выросли в цене на 2,6% и продавались в среднем за 8,8 млн рублей.

Рейтинг регионов по доступности таунхаусов в II квартале 2019 года, динамика цен