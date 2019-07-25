Иркутская область заняла четвертое место по стоимости таунхаусов во II квартале 2019 года

Эксперты «Авито Недвижимость» проанализировали изменение цен загородной недвижимости в Иркутской области во II квартале 2019 года относительно показателей за аналогичный период прошлого года.Выяснилось, что в регионе за год подорожали дома (7,8%) и таунхаусы (2,6%), при этом подешевели дачи (-2,2%) и коттеджи (-7,1%).
В целом по стране спрос за год увеличился на 8%, предложение — на 15%. Загородная недвижимость выходит из кризиса, длившегося более 10 лет: ключевые метрики в этом сегменте стабильно растут уже полгода, а увеличившийся интерес к загородной недвижимости показывает, что россияне постепенно приспосабливаются к новым экономическим условиям.
Продажа домов
В II квартале средняя стоимость дома в России составила 3,3 млн рублей, что на 4,3% превышает ценник за аналогичный период прошлого года. Дома подорожали в 22 из 25 рассматриваемых регионов,.
В Иркутской области средняя цена дома выросла на 7,8% и составила 2,6 млн рублей.
Рейтинг регионов по доступности домов в II квартале 2019 года
|
Регион
|
Средняя цена, рублей
|
Динамика за год
|
1
|
Кемеровская область
|
1 304 459
|
4,2%
|
2
|
Алтайский край
|
1 504 803
|
1,0%
|
3
|
Воронежская область
|
1 988 362
|
-0,5%
|
4
|
Челябинская область
|
1 989 112
|
1,8%
|
5
|
Ярославская область
|
2 016 573
|
1,3%
|
6
|
Свердловская область
|
2 019 541
|
2,6%
|
7
|
Нижегородская область
|
2 052 871
|
1,5%
|
8
|
Пермский край
|
2 060 509
|
3,3%
|
9
|
Саратовская область
|
2 158 798
|
4,8%
|
10
|
Новосибирская область
|
2 202 005
|
5,1%
|
11
|
Красноярский край
|
2 229 583
|
6,9%
|
12
|
Волгоградская область
|
2 355 074
|
5,7%
|
13
|
Башкортостан
|
2 606 520
|
9,0%
|
14
|
Иркутская область
|
2 642 419
|
7,8%
|
15
|
Самарская область
|
2 650 676
|
4,2%
|
16
|
Приморский край
|
2 936 288
|
14,0%
|
17
|
Тюменская область
|
3 063 956
|
4,9%
|
18
|
Татарстан
|
3 232 708
|
10,0%
|
19
|
Ставропольский край
|
3 306 260
|
6,8%
|
20
|
Ростовская область
|
4 019 274
|
3,6%
|
21
|
Краснодарский край
|
5 587 421
|
7,1%
|
22
|
Калининградская область
|
5 979 565
|
-1,6%
|
23
|
Ленинградская область
|
6 289 891
|
11,2%
|
24
|
Московская область
|
7 361 024
|
4,1%
|
25
|
Крым
|
7 751 228
|
-2,4%
|
Вся Россия
|
3 332 949
|
4,3%
Продажа дач
Административные меры по продлению дачной амнистии успокоили рынок: по сравнению с II кварталом 2018 года дачи подорожали всего на 0,2% и продаются в среднем за 884 тыс. рублей. Регионом с самой большой динамикой стала Ленинградская область (+11,4%), самое большое снижение произошло в Калининградской области (-5,7%). В Иркутской области дачи подешевели на 2,2% (до 749 тыс. рублей).
Рейтинг регионов по доступности дач в II квартале 2019 года
|
Регион
|
Средняя цена, рублей
|
Динамика
|
1
|
Алтайский край
|
357 633
|
4,6%
|
2
|
Ярославская область
|
553 020
|
-0,4%
|
3
|
Нижегородская область
|
602 353
|
5,4%
|
4
|
Волгоградская область
|
610 129
|
0,8%
|
5
|
Башкортостан
|
616 943
|
-0,7%
|
6
|
Челябинская область
|
628 665
|
2,4%
|
7
|
Татарстан
|
635 910
|
-0,6%
|
8
|
Пермский край
|
648 415
|
-2,2%
|
9
|
Кемеровская область
|
651 546
|
3,0%
|
10
|
Воронежская область
|
689 051
|
4,1%
|
11
|
Приморский край
|
700 098
|
-1,7%
|
12
|
Иркутская область
|
748 459
|
-2,2%
|
13
|
Красноярский край
|
756 893
|
8,0%
|
14
|
Самарская область
|
758 235
|
1,4%
|
15
|
Свердловская область
|
759 100
|
1,9%
|
16
|
Новосибирская область
|
792 030
|
0,4%
|
17
|
Саратовская область
|
802 280
|
7,1%
|
18
|
Ставропольский край
|
949 645
|
4,3%
|
19
|
Ростовская область
|
1 039 827
|
-2,3%
|
20
|
Тюменская область
|
1 201 935
|
2,9%
|
21
|
Калининградская область
|
1 351 698
|
-5,7%
|
22
|
Ленинградская область
|
1 614 306
|
11,4%
|
23
|
Краснодарский край
|
1 676 565
|
7,1%
|
24
|
Московская область
|
1 879 510
|
1,9%
|
25
|
Крым
|
2 196 727
|
-0,7%
|
Вся Россия
|
884 170
|
0,2%
Продажа коттеджей
В сегменте самой дорогой недвижимости — коттеджей — в целом по стране наблюдается незначительное снижение цен (-0,5% за год, до 9 млн рублей), однако в 21 регионе из 25 цены, наоборот, увеличились. Первое место по росту цен заняло Приморье (+20,3%). А самое сильное падение произошло в Московской области — на 12,1% за год, но даже при таком снижении коттеджи здесь самые дорогие в стране. Коттеджи в Иркутской области подешевели на 7,1%, их стоимость составила 8,9 млн рублей.
Рейтинг регионов по доступности коттеджей в II квартале 2019 года, динамика цен
|
Регион
|
Средняя цена, рублей
|
Динамика за год
|
1
|
Ставропольский край
|
2 889 112
|
17,5%
|
2
|
Ростовская область
|
4 626 171
|
6,4%
|
3
|
Кемеровская область
|
6 117 763
|
6,5%
|
4
|
Алтайский край
|
6 420 118
|
5,5%
|
5
|
Башкортостан
|
6 569 644
|
6,3%
|
6
|
Ярославская область
|
6 815 961
|
3,0%
|
7
|
Челябинская область
|
7 056 254
|
2,8%
|
8
|
Волгоградская область
|
7 312 134
|
6,2%
|
9
|
Свердловская область
|
7 322 003
|
-1,8%
|
10
|
Татарстан
|
7 358 237
|
-1,0%
|
11
|
Пермский край
|
8 091 288
|
5,4%
|
12
|
Саратовская область
|
8 220 981
|
5,9%
|
13
|
Красноярский край
|
8 485 106
|
6,4%
|
14
|
Калининградская область
|
8 772 232
|
2,8%
|
15
|
Иркутская область
|
8 895 084
|
-7,1%
|
16
|
Нижегородская область
|
8 923 399
|
2,2%
|
17
|
Самарская область
|
9 130 579
|
4,3%
|
18
|
Новосибирская область
|
9 253 511
|
6,7%
|
19
|
Тюменская область
|
9 638 551
|
8,2%
|
20
|
Приморский край
|
9 776 442
|
20,3%
|
21
|
Воронежская область
|
9 802 544
|
8,4%
|
22
|
Краснодарский край
|
12 960 196
|
10,8%
|
23
|
Крым
|
13 611 381
|
2,3%
|
24
|
Ленинградская область
|
16 066 897
|
3,0%
|
25
|
Московская область
|
17 197 986
|
-12,1%
|
Вся Россия
|
9 079 371
|
-0,5%
Продажа таунхаусов
Сравнительно новый и пока ещё мало распространенный в России тип жилья — таунхаус — продается почти по той же цене, что и в II квартале 2018 года: 7 млн рублей (-0,7%). Динамика цен в этом сегменте менее однородная. В Иркутской области таунхаусы выросли в цене на 2,6% и продавались в среднем за 8,8 млн рублей.
Рейтинг регионов по доступности таунхаусов в II квартале 2019 года, динамика цен
|
Регион
|
Средняя цена, рублей
|
Динамика
|
1
|
Ростовская область
|
3 479 610
|
1,7%
|
2
|
Башкортостан
|
3 794 098
|
7,1%
|
3
|
Ставропольский край
|
3 872 853
|
14,0%
|
4
|
Волгоградская область
|
3 948 938
|
-8,4%
|
5
|
Ярославская область
|
4 712 327
|
0,9%
|
6
|
Челябинская область
|
5 077 092
|
-1,8%
|
7
|
Татарстан
|
5 085 787
|
-8,4%
|
8
|
Нижегородская область
|
5 369 192
|
9,0%
|
9
|
Новосибирская область
|
5 421 863
|
8,5%
|
10
|
Саратовская область
|
5 835 424
|
27,5%
|
11
|
Алтайский край
|
5 932 500
|
-21,9%
|
12
|
Пермский край
|
6 595 590
|
-5,6%
|
13
|
Кемеровская область
|
6 878 006
|
-3,6%
|
14
|
Воронежская область
|
6 923 586
|
5,9%
|
15
|
Свердловская область
|
6 986 418
|
6,6%
|
16
|
Краснодарский край
|
7 010 213
|
2,1%
|
17
|
Ленинградская область
|
7 044 333
|
-0,8%
|
18
|
Самарская область
|
7 084 428
|
7,6%
|
19
|
Калининградская область
|
7 094 779
|
3,1%
|
20
|
Тюменская область
|
7 247 643
|
6,6%
|
21
|
Красноярский край
|
8 557 989
|
29,2%
|
22
|
Иркутская область
|
8 748 779
|
2,6%
|
23
|
Приморский край
|
9 157 965
|
4,6%
|
24
|
Крым
|
9 280 466
|
6,9%
|
25
|
Московская область
|
13 133 944
|
-1,9%
|
Вся Россия
|
6 998 720
|
-0,7%