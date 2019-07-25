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Иркутская область заняла четвертое место по стоимости таунхаусов во II квартале 2019 года

25 июля 2019

Эксперты «Авито Недвижимость» проанализировали изменение цен загородной недвижимости в Иркутской области во II квартале 2019 года относительно показателей за аналогичный период прошлого года.

Выяснилось, что в регионе за год подорожали дома (7,8%) и таунхаусы (2,6%), при этом подешевели дачи (-2,2%) и коттеджи (-7,1%).

В целом по стране спрос за год увеличился на 8%, предложение — на 15%. Загородная недвижимость выходит из кризиса, длившегося более 10 лет: ключевые метрики в этом сегменте стабильно растут уже полгода, а увеличившийся интерес к загородной недвижимости показывает, что россияне постепенно приспосабливаются к новым экономическим условиям.

Продажа домов

В II квартале средняя стоимость дома в России составила 3,3 млн рублей, что на 4,3% превышает ценник за аналогичный период прошлого года. Дома подорожали в 22 из 25 рассматриваемых регионов,.

В Иркутской области средняя цена дома выросла на 7,8% и составила 2,6 млн рублей.

Рейтинг регионов по доступности домов в II квартале 2019 года

 

Регион

Средняя цена, рублей

Динамика за год

1

Кемеровская область

1 304 459

4,2%

2

Алтайский край

1 504 803

1,0%

3

Воронежская область

1 988 362

-0,5%

4

Челябинская область

1 989 112

1,8%

5

Ярославская область

2 016 573

1,3%

6

Свердловская область

2 019 541

2,6%

7

Нижегородская область

2 052 871

1,5%

8

Пермский край

2 060 509

3,3%

9

Саратовская область

2 158 798

4,8%

10

Новосибирская область

2 202 005

5,1%

11

Красноярский край

2 229 583

6,9%

12

Волгоградская область

2 355 074

5,7%

13

Башкортостан

2 606 520

9,0%

14

Иркутская область

2 642 419

7,8%

15

Самарская область

2 650 676

4,2%

16

Приморский край

2 936 288

14,0%

17

Тюменская область

3 063 956

4,9%

18

Татарстан

3 232 708

10,0%

19

Ставропольский край

3 306 260

6,8%

20

Ростовская область

4 019 274

3,6%

21

Краснодарский край

5 587 421

7,1%

22

Калининградская область

5 979 565

-1,6%

23

Ленинградская область

6 289 891

11,2%

24

Московская область

7 361 024

4,1%

25

Крым

7 751 228

-2,4%
 

Вся Россия

3 332 949

4,3%
 

Продажа дач

Административные меры по продлению дачной амнистии успокоили рынок: по сравнению с II кварталом 2018 года дачи подорожали всего на 0,2% и продаются в среднем за 884 тыс. рублей. Регионом с самой большой динамикой стала Ленинградская область (+11,4%), самое большое снижение произошло в Калининградской области (-5,7%). В Иркутской области дачи подешевели на 2,2% (до 749 тыс. рублей).

Рейтинг регионов по доступности дач в II квартале 2019 года

 

Регион

Средняя цена, рублей

Динамика

1

Алтайский край

357 633

4,6%

2

Ярославская область

553 020

-0,4%

3

Нижегородская область

602 353

5,4%

4

Волгоградская область

610 129

0,8%

5

Башкортостан

616 943

-0,7%

6

Челябинская область

628 665

2,4%

7

Татарстан

635 910

-0,6%

8

Пермский край

648 415

-2,2%

9

Кемеровская область

651 546

3,0%

10

Воронежская область

689 051

4,1%

11

Приморский край

700 098

-1,7%

12

Иркутская область

748 459

-2,2%

13

Красноярский край

756 893

8,0%

14

Самарская область

758 235

1,4%

15

Свердловская область

759 100

1,9%

16

Новосибирская область

792 030

0,4%

17

Саратовская область

802 280

7,1%

18

Ставропольский край

949 645

4,3%

19

Ростовская область

1 039 827

-2,3%

20

Тюменская область

1 201 935

2,9%

21

Калининградская область

1 351 698

-5,7%

22

Ленинградская область

1 614 306

11,4%

23

Краснодарский край

1 676 565

7,1%

24

Московская область

1 879 510

1,9%

25

Крым

2 196 727

-0,7%
 

Вся Россия

884 170

0,2%
 

Продажа коттеджей

В сегменте самой дорогой недвижимости — коттеджей — в целом по стране наблюдается незначительное снижение цен (-0,5% за год, до 9 млн рублей), однако в 21 регионе из 25 цены, наоборот, увеличились. Первое место по росту цен заняло Приморье (+20,3%). А самое сильное падение произошло в Московской области — на 12,1% за год, но даже при таком снижении коттеджи здесь самые дорогие в стране. Коттеджи в Иркутской области подешевели на 7,1%, их стоимость составила 8,9 млн рублей.

Рейтинг регионов по доступности коттеджей в II квартале 2019 года, динамика цен

 

Регион

Средняя цена, рублей

Динамика за год

1

Ставропольский край

2 889 112

17,5%

2

Ростовская область

4 626 171

6,4%

3

Кемеровская область

6 117 763

6,5%

4

Алтайский край

6 420 118

5,5%

5

Башкортостан

6 569 644

6,3%

6

Ярославская область

6 815 961

3,0%

7

Челябинская область

7 056 254

2,8%

8

Волгоградская область

7 312 134

6,2%

9

Свердловская область

7 322 003

-1,8%

10

Татарстан

7 358 237

-1,0%

11

Пермский край

8 091 288

5,4%

12

Саратовская область

8 220 981

5,9%

13

Красноярский край

8 485 106

6,4%

14

Калининградская область

8 772 232

2,8%

15

Иркутская область

8 895 084

-7,1%

16

Нижегородская область

8 923 399

2,2%

17

Самарская область

9 130 579

4,3%

18

Новосибирская область

9 253 511

6,7%

19

Тюменская область

9 638 551

8,2%

20

Приморский край

9 776 442

20,3%

21

Воронежская область

9 802 544

8,4%

22

Краснодарский край

12 960 196

10,8%

23

Крым

13 611 381

2,3%

24

Ленинградская область

16 066 897

3,0%

25

Московская область

17 197 986

-12,1%
 

Вся Россия

9 079 371

-0,5%
 

Продажа таунхаусов

Сравнительно новый и пока ещё мало распространенный в России тип жилья — таунхаус — продается почти по той же цене, что и в II квартале 2018 года: 7 млн рублей (-0,7%). Динамика цен в этом сегменте менее однородная. В Иркутской области таунхаусы выросли в цене на 2,6% и продавались в среднем за 8,8 млн рублей.

Рейтинг регионов по доступности таунхаусов в II квартале 2019 года, динамика цен

 

Регион

Средняя цена, рублей

Динамика

1

Ростовская область

3 479 610

1,7%

2

Башкортостан

3 794 098

7,1%

3

Ставропольский край

3 872 853

14,0%

4

Волгоградская область

3 948 938

-8,4%

5

Ярославская область

4 712 327

0,9%

6

Челябинская область

5 077 092

-1,8%

7

Татарстан

5 085 787

-8,4%

8

Нижегородская область

5 369 192

9,0%

9

Новосибирская область

5 421 863

8,5%

10

Саратовская область

5 835 424

27,5%

11

Алтайский край

5 932 500

-21,9%

12

Пермский край

6 595 590

-5,6%

13

Кемеровская область

6 878 006

-3,6%

14

Воронежская область

6 923 586

5,9%

15

Свердловская область

6 986 418

6,6%

16

Краснодарский край

7 010 213

2,1%

17

Ленинградская область

7 044 333

-0,8%

18

Самарская область

7 084 428

7,6%

19

Калининградская область

7 094 779

3,1%

20

Тюменская область

7 247 643

6,6%

21

Красноярский край

8 557 989

29,2%

22

Иркутская область

8 748 779

2,6%

23

Приморский край

9 157 965

4,6%

24

Крым

9 280 466

6,9%

25

Московская область

13 133 944

-1,9%
 

Вся Россия

6 998 720

-0,7%
 

 


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