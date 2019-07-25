В Октябрьском округе Иркутска завершают ремонт магистральных дорог

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Октябрьского округа завершают ремонт четырех участков автодорог, еще на двух участках работы выполнены на 30 процентов. Об этом сообщил глава округа Владимир Преловский.

В частности, в завершающей стадии ремонта находится ул. Депутатская на участке от ул. Советской до ул. Волжской. Там заасфальтировано дорожное полотно протяженностью 1,4 км, обустроены тротуары и ограждения, восстанавливают четыре остановочных павильона и восемь светофоров.

Приведен в порядок один километр ул. Ширямова на участке от ул. Дорожной до аэропорта города Иркутска. Там обустроили тротуары, установили ограждения и два новых светофора.

Завершаются работы на ул. Аэрофлотской на участке от ул. Лыткина до ул. 4-Советской. Кроме асфальтирования автодороги сделано устройство тротуаров и установка ограждений, предусмотрено восстановление ливневой канализации и восьми светофоров.

На ул. Красноярской на участке от ул. Советской до ул. Иркутской 30-й протяженностью 1,7 км также выполнен весь перечень необходимых работ по асфальтированию, устройству тротуаров и установке ограждений, восстанавливают 10 светофоров.

Кроме этого, на территории округа уже приступили к ремонту двух километров автодорог на улицах Пискунова – от Красноярской до контрольно-пропускного пункта ИВВАИУ и Волжской – от Депутатской до Байкальской.

– В этом году в Октябрьском округе запланирован ремонт шести участков общей протяженностью около семи километров. Работы ведутся строго по графику, контролируются специалистами и представителями общественности. Сегодня особое внимание уделено транспортной развязке на пересечении улиц Депутатской и Волжской. Здесь запланированы работы по обеспечению удобного и безопасного пересечения перекрестка, по которому также проходят трамвайные пути. Предусмотрено устройство резинопола и асфальта между рельсами. Также обустроят тротуары, установят ограждения и 40 новых знаков ПДД. Работы планируем завершить до конца сентября , – отметил Владимир Преловский.

Напомним, в Иркутске в 2019 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» запланировано отремонтировать 33 участка общей протяженностью около 30 километров.