ВСЖД: Перевозки пассажиров в поезде Иркутск – Улан-Батор выросли на 18,7 %

За 6 месяцев 2019 года международным поездом Иркутск – Улан-Батор перевезено более 11 тыс. пассажиров, что превышает показатель прошлого года на 18,7 %. В вагонах класса люкс совершили поездку около 1,5 тыс. пассажиров, в купейных вагонах – свыше 9,5 тыс. пассажиров.

Подавляющее большинство пассажиров (9716 человек или 88,2 %) совершили поездки на территорию Монголии и обратно. Количество перевезенных пассажиров из России в Монголию составило 3 169, из Монголии в Россию – 6 547.

В связи с возросшей востребованностью в летний период состав поезда был увеличен. В настоящее время в нем курсируют один вагон класса люкс и десять вагонов купе.