За 6 месяцев 2019 года россияне взяли кредитов на 4,23 трлн руб.

Всего за 6 месяцев 2019 г. банки выдали россиянам почти 18,70 млн новых кредитов общим объемом 4,23 трлн руб. В годовом отношении количество выданных кредитов выросло на 10%, при этом объемы кредитования увеличились на 11%. В I полугодии 2018 г. было выдано 16,94 млн кредитов на 3,80 трлн руб., сообщает Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ).

Количество новых кредитов наличными выросло на 14%, при этом объем кредитования увеличился на 24%. За январь-июнь 2019 г. было выдано 8,13 млн кредитов наличными на 2,18 трлн руб. Средний размер выданного кредита наличными вырос на 18%: с 249 до 269 тыс. руб.

В сегменте POS-кредитов количество новых счетов выросло на 3%, а объемы выдач – на 7% по сравнению с годом назад. За I полугодие 2019 г. было выдано 3,28 млн POS-кредитов общим объемом 114,57 млрд руб. Средний чек по POS-кредитам вырос на 4%: с 34 до 35 тыс. руб.

Количество новых карт выросло на 14% в годовом отношении, при этом объемы одобренных лимитов выросли на 27%. В январе-июне 2019 г. было выдано более 6,40 млн новых карт с общим лимитом 498,23 млрд руб., годом ранее – 5,60 млн карт на 392,77 млрд руб. Средний лимит по карте увеличился за год на 11%: с 70 до 78 тыс. руб.

В сегменте автокредитования количество новых кредитов незначительно снизилось, а объемы выдач увеличились на 12%. В 2019 году было выдано 304,65 тыс. кредитов на 250,69 млрд руб. Средний размер нового автокредита вырос на 12%: с 735 до 823 тыс. руб.

Количество новых ипотечных кредитов, средства по которым были фактически перечислены на счета заемщиков в I кв. 2019 г., снизилось в годовом отношении на 19%, денежные объемы кредитования – на 10%. За 6 мес. 2019 г. было выдано 497,34 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму более 1,10 трлн руб. Средний размер нового ипотечного кредита вырос на 12%: с 1,98 до 2,21 млн руб.