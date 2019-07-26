Примсоцбанк объявил о наборе учеников в XIII Банковскую школу

Примсоцбанк объявяет о наборе учеников на обучение в XIII Банковской школе. Приём заявок ведётся до 2 сентября 2019 года. Старт обучения запланирован на 9 сентября.

Ученики Банковской школы в течение двух месяцев очного обучения изучат основы банковского дела, стандарты обслуживания клиентов, а также улучшат навыки продаж. Помимо теоретической части, студенты смогут поработать с реальными клиентами во время стажировки в тех подразделениях Банка, куда они будут трудоустроены после успешного окончания обучения.

— Сочетание необходимой теории с практическими стажировками позволяет быстро подготовить специалиста, способного обслуживать клиентов по всем стандартам банка. Выверенная годами система обучения позволяет ежегодно выпускать несколько десятков специалистов, успешно работающих как в головном офисе, так и в других подразделениях во Владивостоке, — рассказала Светлана Борисенко, куратор проекта и начальник управления по работе с персоналом и организационному развитию ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».

Обучение бесплатное, студентам выплачивается стипендия в размере МРОТ. Для поступления в банковскую школу Примсоцбанка требуется высшее (в том числе и неоконченное) или среднее специальное образование, а также интерес к финансовой сфере и стремление к профессиональному росту в крупнейшем банке Приморского края.

Записаться на бесплатное обучение можно до 2 сентября по телефону 8 (423) 242-42-42, доб. 2076 или по электронной почте: hr@pskb.com. Также заявку можно подать онлайн на сайте банка.