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В Тулуне эвакуировали жильцов треснувшей после наводнения пятиэтажки

25 июля 2019

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В Иркутской области сотрудники МЧС начали эвакуировать жильцов из пятиэтажного дома в пострадавшем от паводка Тулуне. В здании был затоплен первый этаж. 25 июля дом осмотрела комиссия, обнаружила, что по зданию пошли трещины, дом был признан аварийным. О этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

По мнению комиссии, наводнение повредило в здании капитальные конструкции. В доме живет 132 человека. Их разместят у родственников и в пунктах временного проживания.


/ СИА /
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