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ПФР: Пенсии за август в пострадавших районах будут выплачены до 3 августа

26 июля 2019

Пенсионный фонд России продолжает принимать активное участие в работе по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Иркутской области и оказывать необходимые меры по назначению и выплате пенсий, предоставлению социальных пособий и восстановлению утраченных документов граждан. В подтопленных населенных пунктах, по данным МЧС, проживает 41,6 тыс. человек, из них почти треть, 13,7 тыс. человек, по данным ПФР, являются пенсионерами.

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Доставка пенсий за июль в пострадавших районах полностью завершена в первых числах июля. В соответствии с постановлением Правительства РФ № 890 от 13 июля 2019 года досрочные пенсии за август должны быть выплачены до 3 августа. Для организации этой работы установлено местонахождение всех граждан, имеющих право на выплаты. Из них 11,9 тыс. находятся по месту жительства, 1,7 тыс. – у родственников и друзей, 122 человека – в пунктах длительного пребывания, 13 человек – на лечении в медицинских учреждениях.

В ходе рабочей встречи специалистов Отделения ПФР по Иркутской области с представителями регионального отделения «Почты России» сформирован график доставки пенсий до 3 августа, а также утвержден соответствующий график финансирования выплат.


/ СИА /
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