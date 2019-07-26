ИК «Фридом Финанс» выступила организатором IPO ПАО «ММЦБ» — банка стволовых клеток

25 июля состоялось IPO ПАО «ММЦБ» на Московской бирже. Торги акциями компании начнутся 26 июля 2019. Организатором IPO ПАО «ММЦБ» выступило ООО ИК «Фридом Финанс». Технический андеррайтер размещения - ООО «АЛОР+». Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-85932-Н от 25.04.2019, ISIN — RU000A100GC7.
Инвесторам стали доступны 223 948 обыкновенных именных акций, стоимость одной бумаги при размещении составила 672 рубля. Заявки на весь объем размещения были собраны в течение первого часа. Вместо 5 дней, заявленных на размещение, оно состоялось в течение суток. В результате размещения ПАО «ММЦБ» удалось привлечь более 150 млн руб. В результате рыночная стоимость компании была оценена в 1 млрд рублей.
«Конечно, это большая ответственность — быть организатором IPO на МОЕХ. Мы уверены, что потенциал у ПАО «ММЦБ» высокий, как и интерес к бумагам компаний из медицинского и биотехнологического сегментов. Надеюсь, размещение окажет поддержку наметившемуся интересу российского бизнеса к инструментам фондового рынка. ООО ИК «Фридом Финанс» является организатором выпусков и размещений ценных бумаг для российских предприятий уже несколько лет. За последний год общий объем организованных нами выпусков и размещений превысил 1 млрд руб.», — подчеркнул Сергей Носов, директор департамента корпоративных финансов ООО ИК «Фридом Финанс».
ПАО «ММЦБ» — лицензированный банк персонального хранения стволовых клеток пуповинной крови в России. Компания предоставляет услуги персонального хранения стволовых клеток с 2003 года и занимает лидерские позиции в этом сегменте на рынке РФ.
Решение о размещении дополнительного выпуска акций на Московской бирже руководство Гемабанка приняло в 2019 году. Цель размещения — привлечение финансирования для строительства и оснащения новой лаборатории и криохранилища. Часть средств будет направлена на проведение исследований для терапии тяжелых заболеваний с помощью стволовых клеток пуповинной крови.
Среди факторов инвестиционной привлекательности «ММЦБ» — лидерские позиции на рынке, стабильная и эффективная бизнес-модель, диверсифицированная клиентская база и широкая сеть присутствия в России. Компания показывает стабильно сильные финансовые результаты, для нее характерна высокая прибыльность бизнеса и устойчивые показатели обеспеченности собственными средствами.
По словам Александра Приходько, генерального директора ПАО «ММЦБ»: «Менеджмент компании удовлетворен итогами размещения и интересом инвесторов к акциям Гемабанка. Теперь у Гемабанка есть возможность реализовать планы по расширению своих производственных мощностей и развитию бизнеса».