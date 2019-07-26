Иркутский филиал ПГК увеличил погрузку строительных грузов на треть

Иркутский филиал Первой грузовой компании (ПГК) в первом полугодии 2019 года перевез более 102 тыс. тонн грузов на универсальных платформах, на 30% улучшив аналогичный показатель прошлого года. Грузооборот в этом сегменте вырос на 32%, до 160 млн т-км.

«Погрузка выросла на фоне оживления строительного рынка в период сезонности, а также инвестиций в строительные объекты разного уровня в Сибири и на Дальнем Востоке. Наши партнеры отправляли свою продукцию преимущественно на короткие расстояния – в ближние территориальные округа. В связи с этим вагоны быстро возвращались под следующую загрузку, что удобно для грузоотправителей, имеющих стабильные объемы транспортируемой продукции», – отметил директор Иркутского филиала ПГК Валерий Яхимович.

Основную номенклатуру составили железобетонные изделия и конструкции: опоры, плиты, сваи (рост на 42%, до 58 тыс. тонн), а также техника и автомобили (рост в 2,4 раза, до 23 тыс. тонн).

Объем внутренних перевозок увеличился на 59% по отношению к 6 месяцам 2018 года, до 93 тыс. тонн. Преимущественно грузы отправлялись из Иркутской области в адрес грузополучателей Сибирского и Дальневосточного федерального округов.

Экспортные отправки составили 9 тыс. тонн, что на 55% аналогичного показателя прошлого года. Грузы следовали в Китай через погранпереход Забайкальск.

АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) – крупнейший частный оператор железнодорожных перевозок в России. Компания предоставляет полный комплекс услуг по транспортировке грузов. В управлении ПГК – более 111 тыс. единиц подвижного состава, в том числе полувагоны, цистерны, платформы и вагоны иных типов. Региональная сеть компании представлена филиалами в 14 городах России, а международная – в Казахстане и совместным предприятием в Финляндии.