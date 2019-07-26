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Богословский кабельный завод вышел на полный цикл производства

26 июля 2019

РУСАЛ и компания ЭЛКА-Кабель сообщают о выходе своего совместного предприятия  - Богословского кабельного завода - на полный цикл производства.

Ввод в эксплуатацию второго цеха завода и запуск основного оборудования позволили Богословскому кабельному заводу (БКЗ) перейти от производства алюминиевых полуфабрикатов к выпуску кабельно-проводниковой продукции с жилой из алюминиевых сплавов, аналоги которой в настоящий момент в России не выпускаются.

Мощность предприятия составляет 4400 тонн переработки алюминиевых сплавов, которые будет поставлять РУСАЛ. Выйти на максимальный объем производства БКЗ планирует в течение трех лет.

Предприятие будет поставлять на рынок России и стран СНГ три вида кабельно-проводниковой продукции из алюминиевых сплавов: нефтепогружной кабель, самонесущий изолированный провод и гибкий провод для использования на промышленных объектах. Кроме того, завод продолжит производство алюминиевой проволоки, стренги и жил, необходимых для изготовления других видов кабельной продукции.

«Выход предприятия на полный цикл производства будет способствовать укреплению промышленного потенциала региона. По своим характеристикам у кабельно-проводниковой продукции БКЗ на внутреннем рынке не существует аналогов, и она уже востребована российскими электросетевыми, нефтяными и нефтесервисными компаниями», – отметил директор РУСАЛа по новым проектам Алексей Арнаутов.

Компания РУСАЛ и группа «ЭЛКА-Кабель» подписали соглашение о создании совместного предприятия по производству кабельно-проводниковой продукции в ноябре 2016 года. Финансирование проекта, в котором партнерам принадлежит по 50% участия в капитале, осуществляется на паритетных началах. Общий объем инвестиций - 765 млн рублей.

Проект реализован в рамках программы компании РУСАЛ по перепрофилированию неэффективных мощностей с целью создания новых перерабатывающих производств и выпуска конкурентоспособной  продукции с высокой добавленной стоимостью.

РУСАЛ (www.rusal.ru) – лидер мировой алюминиевой отрасли. В 2018 году на долю компании приходилось около 5,8% мирового производства алюминия и 6,2% глинозема. В компании работает около 64 000 человек. РУСАЛ присутствует в 20 странах мира на 5 континентах. Обыкновенные акции РУСАЛа торгуются на Гонконгской фондовой бирже (торговый код 486) и на Московской бирже (торговый код RUAL).

/ СИА /
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