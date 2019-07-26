Каждый 24-ый иркутянин болен гепатитом C

28 июля отмечается Всемирный день борьбы с гепатитом. Накануне этой даты специалисты медицинской компании «ИНВИТРО» проанализировали, как часто тесты на наличие гепатитов B и C дают положительные результаты.

По результатам лабораторной диагностики 4,1% иркутян болеют гепатитом C. Если масштабировать эти цифры на население Иркутска (623 000 по данным Росстата), получится порядка 25 600 человек. Пациентов, зараженных гепатитом B, меньше – 1,1%. Специалисты проанализировали данные 20 000 человек, сдавших анализы в 2018 году. Аналогичные исследования проводились в Красноярске, Новокузнецке, Новосибирске, Владивостоке, Барнауле, Томске и Омске.

Чаще других вирус гепатита C обнаруживается у жителей Владивостока – 8,1%. Реже всех им болеют омичи – 4,3%. Ситуация с гепатитом B складывается иначе. Больше всего заболевших в Красноярске – 2,6%, меньше в Барнауле – 1,7%. Однако утверждать, что в России разгорелась эпидемия нельзя. Количество заболевших уже длительное время находится примерно на том же уровне.

По мнению специалистов, гепатит давно перестал быть социальной болезнью: далеко не всегда вирус передается половым путем. Опасность может подстерегать везде, где возможен прямой контакт с кровью и нет специальных материалов, обработанных по программе защиты пациента «АнтиСПИД - антигепатит» (стерильная упаковка, расходные материалы и особые методы работы). Например, в некоторых салонах красоты, у мастеров маникюра, в тату-салонах и других местах. Врачи советуют проходить тесты на гепатит раз в год.