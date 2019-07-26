Средняя зарплата системного администратора в Иркутске составляет 41 тыс. рублей

Сегодня, 26 июля, свой профессиональный праздник отмечают системные администраторы. Аналитики сервиса по поиску работы и персонала HeadHunter выяснили, как за последние годы в Иркутске изменился спрос на сисадминов, и сколько готовы сегодня им готовы платить работодатели?

По сравнению с прошлым годом, вакансий для системных администраторов в Иркутске стало больше на 14%. Чаще всего требуются специалисты хотя с минимальным опытом работы (от 1 года до 3 лет), такое требование работодатели указали в 55% вакансий за этот год, рассматривать кандидата без опыта готовы в 16% предложений. В числе распространённых требований к соискателям – высшее или средне-специальное образование, знание серверных, IP- телефонии, понимание сетевых технологий и настройки серверного оборудования, опыт монтажа СКС.

Что касается заработных плат, то среднее вознаграждение, которое предлагали системным администраторам компании Иркутска, составило 41 123 руб. При этом, средняя зарплата по всем профобластям составила 37 425 руб.