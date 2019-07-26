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"Востсибстрой" планирует построить жилые дома в Тулуне и в Иркутском районе для пострадавших от наводнения

26 июля 2019

Строительные компании планируют возвести в Тулуне и в Иркутском районе Иркутской области двухэтажные многоквартирные жилые дома к октябрю 2020 года. Планируется, что всего будет построено свыше 1 тыс. квартир. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу межведомственной оперативной группы по ликвидации последствий паводка.

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В четверг по поручению вице-премьера Виталия Мутко в городе Тулун Иркутской области открылась ярмарка недвижимости, где свои предложения представили порядка 20 региональных строительных компаний.

"Оценив ситуацию, мы предварительно приняли решение о строительстве многоквартирных домов в двух районах - непосредственно в Тулуне, это 500 квартир, и в Иркутском районе, это порядка 600 квартир. Мы предлагаем двухэтажные многоквартирные дома с квартирами площадью 42, 54, 72 и 90 кв. м. "под ключ", - приводятся в сообщении слова директора по работе с клиентами компании "Востсибстрой" Александра Халтурина.

Он отметил, что сейчас компания проводит анкетирование жителей пострадавших районов, чтобы понять, какие квартиры им нужны.


/ СИА /
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