ВТБ поддержит турбизнес Республики Бурятия

Банк ВТБ в Бурятии,в рамках ранее установленного кредитно-документарного лимита на группу компаний “Дорстройсервис”, предоставил дочерней структуре компании — ООО “Курорты Бурятия” кредит в размере 110 млн рублей, сроком на 5 лет. Средства направлены на реализацию первой очереди проектов по реконструкции республиканских здравниц, а также улучшению условий для отдыхающих на курортах “Аршан” и “Горячинск”.

Проект стал одним из этапов реализации федеральной целевой программы развития внутреннего и въездного туризма в регионах. Вступление Республики Бурятия в состав Дальневосточного федерального округа позволило расширить финансовые инструменты для экономического роста территории.

Для справки:

ООО “Дорстройсервис” работает на рынке с 2005года. Основным направлением деятельности компании является строительство и содержание автодорог, железных дорог, посадочных полос аэродромов. Одними из значимых проектов компании является реконструкция международного аэропорта Республики Бурятия “Байкал”, строительство перинатального центра в Улан-Удэ.