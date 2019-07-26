Более 1,5 млрд рублей получит Иркутская область в рамках нацпроекта «Образование»

Субсидию из федерального бюджета в размере более 1,5 млрд рублей получит Иркутская область на реализацию мероприятий по четырём федеральным проектам национального проекта «Образование». Заявки, поданные в Министерство просвещения РФ на предоставление субсидии из федерального бюджета на 2020-2022 годы, прошли конкурсный отбор по всем девяти направлениям.

По федеральному проекту «Успех каждого ребёнка» средства будут направлены на создание детских стационарных технопарков «Кванториум» в Усть-Илимске, Братске, Усолье-Сибирском и на приобретение девяти мобильных технопарков (передвижных автобусов с оборудованием). Также будет создан Центр выявления и поддержки одарённых детей в областном центре развития дополнительного образования, внедрена целевая модель развития региональной системы дополнительного образования.

Мероприятия проекта «Современная школа» предполагают создание в 232 школах Иркутской области центров гуманитарного и инженерного профиля «Точка роста». Значительно улучшится и материально-техническая база коррекционных школ.

Субсидия на приобретение комплектов оборудования и внедрение целевой модели цифровой образовательной среды поступит в Приангарье в рамках реализации проекта «Цифровая образовательная среда». Это компьютерные классы, интерактивное и проекционное оборудование.

За два года министерство планирует обновить материально-техническую базу 395 образовательных организаций для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды, в том числе в 37 профессиональных образовательных организациях. Кроме того, в Братске на базе политехнического техникума будет создан центр цифрового образования детей - IT-куб.

Четвёртая заявка министерства образования касается федерального проекта «Учитель будущего». Средства планируется направить на создание Центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов, а также на центр оценки профмастерства.

- Все девять заявок, поданных министерством образования Иркутской области в рамках конкурсной кампании, прошли отбор. Это превосходный результат. Ведомственный проектный офис, проектные группы министерства образования и дальше продолжат работу в этом направлении. Мы надеемся, что новые заявки также успешно пройдут конкурсные испытания. Тем самым наш регион сможет расширить горизонты участия в реализации национального проекта «Образование», - подчеркнула министр образования Иркутской области Валентина Перегудова.