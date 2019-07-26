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В Иркутской области под «лесную амнистию» попало более 5 тысяч земельных участков

26 июля 2019

Управление Росреестра по Иркутской области подвело итоги участия ведомства в реализации федерального закона № 280-ФЗ об устранении противоречий в государственных реестрах (так называемого закона «о лесной амнистии») по состоянию на начало июля 2019 года. За время действия закона под «лесную амнистию» попало более 5 тысяч земельных участков.

В компетенцию Росреестра при реализации закона «о лесной амнистии» входит применение статьи 60.2 федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» (Закон о регистрации), введенной законом № 280-ФЗ. В частности, на основании статьи 60.2 Закона о регистрации Управление Росреестра по Иркутской области в плановом порядке проводит работу по выявлению и устранению в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) пересечений границ лесных участков между собой или с границами земельных участков других категорий земель, также выявляются и исключаются из ЕГРН дублирующие сведения о лесных участках. По инициативе Управления Росреестра по Иркутской области при самостоятельном выявлении и исправлении реестровых ошибок в сведениях ЕГРН, а также приведении в соответствие сведений ЕГРН, в Едином реестре недвижимости исправлены сведения в отношении 2 439 земельных участков.

Согласно статье 60.2 Закона о регистрации, при выявлении пересечений с лесным фондом заинтересованные лица могут обращаться с заявлением напрямую в Росреестр. В этом случае, если границы лесного участка внесены в ЕГРН, Росреестр самостоятельно, без взимания платы с заявителя, устраняет пересечения границ участков в ЕГРН.

«Правообладателю необходимо сначала обратиться к кадастровому инженеру. Специалист подготовит межевой план, в котором сделает отметку о применении закона № 280-ФЗ. С этим документом и заявлением о кадастровом учете изменений описания местоположения границ необходимо обратиться в любой офис МФЦ. При наличии правовых оснований для участка будет установлен приоритет сведений ЕГРН. За время действия закона № 280-ФЗ в Управление поступило 516 заявлений об осуществлении учетно-регистрационных действий, подпадающих под применение статьи 60.2 Закона о регистрации, из которых по 483 заявлениям приняты положительные решения: проведены кадастровый учет и регистрация прав, в результате чего в ЕГРН устранены пересечения границ земельных участков с границами лесных участков», - поясняет начальник отдела повышения качества данных ЕГРН Управления Росреестра по Иркутской области Светлана Артамонова.

Также в Иркутской области продолжает действовать межведомственная рабочая группа по вопросам приведения в соответствие данных государственного лесного реестра (ГЛР) и данных Единого государственного реестра недвижимости. За время действия закона № 280-ФЗ в отношении 2434 земельных участков рабочей группой приняты решения об исключении из ГЛР площади их пересечения с участками лесного фонда.

Закон 280-ФЗ вступил в силу 11 августа 2017 года. Его применение направлено на защиту прав как граждан и юридических лиц – собственников земельных участков, так и имущественных прав и законных интересов Российской Федерации – собственника земель лесного фонда. В частности, Закон защищает права добросовестных граждан, границы земельных участков которых пересекались с границами лесных участков. Закон также защищает от незаконной передачи в частную собственность земель лесного фонда, находящихся в собственности Российской Федерации. Документ установил приоритет сведений ЕГРН, а также правоустанавливающих документов, что позволило сохранить соответствующие земельные участки за их владельцами.


/ СИА /
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