ПФР в августе произведут корректировку страховых пенсий работающим пенсионерам

С августа работавшие в 2018 году пенсионеры начнут получать страховую пенсию в повышенном размере. В Иркутской области корректировка пенсий будет произведена 190 241 получателю пенсий.
Корректировка размеров страховой пенсии работающим пенсионерам производится ежегодно в беззаявительном режиме.
На беззаявительный перерасчет имеют право получатели страховых пенсий, за которых их работодатели в прошедшем году уплачивали страховые взносы.
В отличие от индексации страховых пенсий, когда их размеры увеличиваются на определенный процент, корректировка носит сугубо индивидуальный характер: ее размер зависит от уровня заработной платы работающего пенсионера в 2018 году, то есть от суммы уплаченных за него работодателем страховых взносов и начисленных пенсионных баллов.
По предварительным расчетам средний размер увеличения составит 173 рубля.