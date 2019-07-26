ПФР в августе произведут корректировку страховых пенсий работающим пенсионерам

С августа работавшие в 2018 году пенсионеры начнут получать страховую пенсию в повышенном размере. В Иркутской области корректировка пенсий будет произведена 190 241 получателю пенсий.

Корректировка размеров страховой пенсии работающим пенсионерам производится ежегодно в беззаявительном режиме.

На беззаявительный перерасчет имеют право получатели страховых пенсий, за которых их работодатели в прошедшем году уплачивали страховые взносы.

В отличие от индексации страховых пенсий, когда их размеры увеличиваются на определенный процент, корректировка носит сугубо индивидуальный характер: ее размер зависит от уровня заработной платы работающего пенсионера в 2018 году, то есть от суммы уплаченных за него работодателем страховых взносов и начисленных пенсионных баллов.

По предварительным расчетам средний размер увеличения составит 173 рубля.