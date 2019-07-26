Новости

ПФР в августе произведут корректировку страховых пенсий работающим пенсионерам

26 июля 2019

С августа работавшие в 2018 году пенсионеры начнут получать страховую пенсию в повышенном размере. В Иркутской области корректировка пенсий будет произведена 190 241 получателю пенсий.

Корректировка размеров страховой пенсии работающим пенсионерам производится ежегодно в беззаявительном режиме.

На беззаявительный перерасчет имеют право получатели страховых пенсий, за которых их работодатели в прошедшем году уплачивали страховые взносы.

В отличие от индексации страховых пенсий, когда их размеры увеличиваются на определенный процент, корректировка носит сугубо индивидуальный характер: ее размер зависит от уровня заработной платы работающего пенсионера в 2018 году, то есть от суммы уплаченных за него работодателем страховых взносов и начисленных пенсионных баллов.

По предварительным расчетам средний размер увеличения составит 173 рубля.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Байкальский Саммит РГУД 2019, Иркутск, 24-25 июля
«Коллапса не будет». О чем говорили на V Байкальском саммите РГУД
"Мы должны задуматься о том месте, где мы живем". Property-тур по креативным пространствам Иркутска провел Байкальский саммит РГУД
Опытом создания успешного коттеджного поселка поделится на Байкальском саммите РГУД Кристина Яковенко, "Хрустальный Девелопмент"
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании