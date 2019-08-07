Дмитрий Баймашев, Иркутский масложиркомбинат: «Экспортерам необходима не только финансовая поддержка проектов»

Государство готово направить на поддержку проектов, ориентированных на экспорт, в течение шести лет 407 млрд рублей. Тому, какие мероприятия по увеличению экспорта запланированы в Иркутской области, какую поддержку смогут получить местные производители, будет посвящена панельная дискуссия «Развитие несырьевого экспорта. Удачные практики предприятий региона», которая пройдет в рамках Байкальского международного форума партнеров 15 августа. В секции примет участие Дмитрий Баймашев, первый заместитель генерального директора ООО «Иркутский масложиркомбинат», председатель некоммерческого партнерства «Союз предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Иркутской области».

Для чего предпринимателям идти на форум?

– Форум – это, прежде всего, общение. Общение с экспертами, коллегами, потенциальными партнерами. В рамках «круглых столов» всегда можно получить актуальную информацию о нюансах законодательства, о возможности государственной поддержки в той или иной сфере деятельности, о подводных камнях при ведении бизнеса и выходе на международные рынки. Причем не только из уст академических экспертов, но и от коллег, которые уже наработали положительный опыт использования эффективных инструментов ведения бизнеса. Обмен опытом, дискуссии с коллегами всегда дают стимул для генерации новых идей, а это, на мой взгляд, именно то, что сегодня нам так необходимо.

Почему тема экспорта актуальна для нашего региона?

– Президент России Владимир Владимирович Путин поставил задачу – довести экспорт продукции АПК к 2024 году до 45 млрд долларов, что на 74 % больше, чем в прошлом году. При этом в общей структуре поставок должна увеличиваться доля продукции переработки. Государство заявило о готовности выделить на поддержку проектов, ориентированных на экспорт, в течение шести лет 407 млрд рублей. Приоритет в предоставлении госсубсидий будет оказан именно производителям готовой продукции.

У предприятий Иркутской области в плане развития несырьевого экспорта АПК возможности разнообразные. Наши предприятия осуществляют поставки в Монголию, Казахстан, Белоруссию, Таджикистан; растет объем экспорта в Китай. Приангарье тяготеет к странам Азиатско-Тихоокеанского региона. Свою продукцию за рубеж поставляют «Иркутский масложиркомбинат», «Белореченское», «Саянский бройлер», «Ангария», «Иркутский хлебозавод» и другие.

Нам есть куда расти. В 2018 году мы экспортировали сельскохозяйственную и пищевую продукцию почти на 34 млн долларов. В товарной структуре экспорта это менее 1 %. В Иркутской области принята программа поддержки пищевой и перерабатывающей промышленности до 2024 года, согласно которой предприятия смогут получать госсубсидии из областного бюджета на создание новых и модернизацию существующих производств. Власти области утвердили план мероприятий по увеличению экспортных поставок: к 2024 году они должны возрасти до 86 млн долларов.

Что нужно местным производителям для выхода на экспорт?

– Экспортерам необходима не только финансовая поддержка конкретных проектов. Нам нужна помощь, в том числе со стороны государства, Торгово-промышленной палаты в обобщении практики партнерских отношений, в презентационной и выставочной деятельности, в выходе на площадки электронной торговли. Требуется решение вопросов по синхронизации требований к продукции со странами-импортерами, по расширению пограничных железнодорожных переходов и ускорению таможенного прохождения продукции, пересмотра тарифного образования при перевозке продукции за рубеж, предоставлении льготных кредитов.

Я не могу сказать, что такой поддержки нет. В последние годы она существенна. Мы участвуем в международных выставках и получаем от этого реальные результаты в налаживании партнерских связей. Для российских производителей молочной продукции и мяса птицы открылся рынок Китая. Появились подвижки в поддержке из бюджета при проведении сертификации по системе ХАССП.

Динамику развития экспортных поставок из России, и в частности, из Иркутской области можно проследить на примере группы предприятий «Янта». На международный рынок мы вышли в 2000 году: 19 лет назад «Иркутский масложиркомбинат» получил первую таможенную декларацию на поставку 80 коробок маргарина в Монголию. За это время на экспорт отгружено уже порядка 100 тысяч тонн масложировой продукции. Сегодня наша продукция, и не только масложировая, представлена на рынках Белоруссии, Казахстана, Монголии, Китая и даже Японии.

Напомним, Байкальский международный форум партнеров пройдет в Иркутске с 14 по 17 августа на площадке Сибэкспоцентра. Мероприятие организовано Торгово-промышленной палатой Восточной Сибири при поддержке правительства и Законодательного собрания Иркутской области. Спонсорами и партнерами БМФП выступили Банк ВТБ (ПАО), АО «Фармасинтез», АО «Саянскхимпласт», ООО «Газпром Добыча Иркутск», ООО «Иркутская нефтяная компания», ГП «ЯНТА», ООО «Байкал-Инком», отели и туроператоры, СМИ.

Зарегистрироваться для участия в форуме, выставке и бирже контактов можно на сайте мероприятия, а также по e-mail: dcp@tppvs.ru или по тел. 8 (3952) 33-51-00.