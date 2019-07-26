«Верхнечонскнефтегаз» добыл 70-миллионную тонну нефти на Верхнечонском месторождении

АО «Верхнечонскнефтегаз», входящее в структуру НК «Роснефть», добыло 70-миллионную тонну нефти на Верхнечонском нефтегазоконденсатном месторождении. Более 400 скважин обеспечивают добычу порядка 21,5 тыс. тонн нефти в сутки. Опытно-промышленная эксплуатация месторождения началась в 2005 году, с 2008 года верхнечонская нефть подается в систему магистральных нефтепроводов..

В 2018 году началась реализация газового проекта - закачка попутного нефтяного газа в подземное хранилище для последующего использования.

«Верхнечонскнефтегаз» разрабатывает Верхнечонское нефтегазоконденсатное месторождение, одно из крупнейших в Восточной Сибири, которое расположено в Катангском районе Иркутской области. С 2017 г. в числе акционеров - китайская Beijing Gas Group Company Limited (20% акций АО «ВЧНГ»).Также «Верхнечонскнефтегаз» является оператором работ на лицензионных участках НК «Роснефть» в Иркутской области и Красноярском крае.