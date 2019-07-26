Новости

«Верхнечонскнефтегаз» добыл 70-миллионную тонну нефти на Верхнечонском месторождении

26 июля 2019

АО «Верхнечонскнефтегаз», входящее в структуру НК «Роснефть», добыло 70-миллионную тонну нефти на Верхнечонском нефтегазоконденсатном месторождении. Более 400 скважин обеспечивают добычу порядка 21,5 тыс. тонн нефти в сутки. Опытно-промышленная эксплуатация месторождения началась в 2005 году, с 2008 года верхнечонская нефть подается в систему магистральных нефтепроводов..

В 2018 году началась реализация газового проекта - закачка попутного нефтяного газа в подземное хранилище для последующего использования.

«Верхнечонскнефтегаз» разрабатывает Верхнечонское нефтегазоконденсатное месторождение, одно из крупнейших в Восточной Сибири, которое расположено в Катангском районе Иркутской области. С 2017 г. в числе акционеров - китайская Beijing Gas Group Company Limited (20% акций АО «ВЧНГ»).Также «Верхнечонскнефтегаз» является оператором работ на лицензионных участках НК «Роснефть» в Иркутской области и Красноярском крае. 

/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Байкальский Саммит РГУД 2019, Иркутск, 24-25 июля
«Коллапса не будет». О чем говорили на V Байкальском саммите РГУД
"Мы должны задуматься о том месте, где мы живем". Property-тур по креативным пространствам Иркутска провел Байкальский саммит РГУД
Опытом создания успешного коттеджного поселка поделится на Байкальском саммите РГУД Кристина Яковенко, "Хрустальный Девелопмент"
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании