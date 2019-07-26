9 млрд рублей налогов перечислила ВСЖД за 6 месяцев 2019 года в бюджет и внебюджетные фонды Иркутской области

Структурными подразделениями ОАО "РЖД", а также дочерними обществами компании, расположенных в границах Восточно-Сибирской железной дороги, за шесть месяцев текущего года в консолидированный бюджет Российской Федерации перечислено налогов и взносов более 11 млрд рублей, почти на 1,3 млрд рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Основная часть платежей направлена в бюджет Иркутской области. В казну региона поступило более 9 млрд рублей.
По другим субъектам федерации налоговые выплаты составили:
- в бюджет Республики Бурятия перечислено более 1,6 млрд рублей;
- в бюджет Забайкальского края — более 184,4 млн рублей;
- в бюджет Республики Саха (Якутия) — свыше 3,5 млн рублей