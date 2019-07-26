РУСАЛ провел «METALЛУРГ FEST» на обновленном стадионе «Металлург» в Шелехове

25 июля в Шелехове состоялся семейный спортивный праздник «METALЛУРГ FEST», приуроченный ко Дню металлурга. Мероприятие прошло на стадионе «Металлург», реконструированном в 2017-2018 гг. на средства РУСАЛа.

Основную программу праздника составил турнир по мини-футбол среди команд РУСАЛа, города Шелехова, сборной Шелеховского района и регионального ГУФСИН. В общей сложности состоялось четыре матча, а победителями в непростой борьбе стали хозяева площадки – команда РУСАЛа.

Для зрителей была подготовлена и насыщенная развлекательная программа. Работали интерактивные игры для детей и взрослых, аквагримеры, мастер-класс по футбольному фристайлу. Со сцены гостей развлекали ведущие радио МСМ, битбоксеры и иркутская группа Napalm Dance.

Финалом праздника стала лотерея, где были разыграны сертификаты в магазин бытовой техники и главный приз – плазменный телевизор.

– Компания РУСАЛ вкладывает много сил и средств, чтобы разнообразить жизнь жителей города Шелехова и своих сотрудников. Ранее мы завершили реконструкцию завода «Металлург»: заменили ограждение, зрительские трибуны, уложили профессиональное футбольное поле. И сегодня каждый из вас может увидеть результат, как сейчас выглядит этот спортобъект, – отметил генеральный директор Иркутского алюминиевого завода Олег Буц.

– Здорово, что столь значимое и масштабное мероприятие проходит на нашем обновленном стадионе «Металлург». Без участия завода это не было бы возможно. Хочется, чтобы как можно больше жителей смогли поболеть за участников соревнований по мини-футболу, «заразиться» азартом, а в будущем, возможно, и присоединиться к ним, – прокомментировал глава города Шелехов Сергей Липин.

В общей сложности в празднике приняли участие около 600 человек. Все они смогли оценить новый облик стадиона: искусственный зеленый газон, прорезиненные беговые дорожки, мощные световые мачты. Напомним, общий объем средств, направленных РУСАЛом на реконструкцию объекта, превысил 35 млн рублей. В обновленном виде стадион может принимать соревнования по футболу регионального и федерального уровня.