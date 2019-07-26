Жителям пострадавших районов, потерявших жилье, будет предоставлена компенсация расходов по найму

По поручению Губернатора Иркутской области подписано постановление Правительства, которым устанавливается, что в 2019 году в Иркутской области за счет средств областного бюджета гражданам, жилые помещения которых утрачены или признаны непригодными для проживания в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате паводка, предоставляется денежная компенсация расходов по найму (поднайму) жилых помещений на территории региона. Об этом рассказал министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов.

- Компенсация является социальной выплатой и предоставляется за период проживания гражданина по договору найма с 27 июня 2019 года по 31 декабря 2019 года. Размер компенсации определяется исходя из фактически произведенных расходов по найму в соответствии с договором и документами, подтверждающими внесение платы за указанное жилое помещение, но не более 12 000 рублей в месяц. Право на предоставление компенсации имеют граждане, проживающие на территориях, пострадавших в результате ЧС, собственники жилых помещений либо наниматели по договорам социального найма, граждане, имеющие документы, которые являются основанием для государственной регистрации права собственности на жилое помещение; члены семей граждан, имеющие постоянную регистрацию по месту жительства в утраченных жилых помещениях, - уточнил Владимир Родионов.

Компенсация предоставляется при одновременном наличии следующих условий: отсутствие у гражданина специализированного жилого помещения, предоставленного ему по договору социального найма, либо принадлежащего ему иного жилого помещения, пригодного для проживания, расположенного на территории Иркутской области, и при заключении гражданином договора найма жилого помещения не ранее 27 июня 2019 года и не позднее 31 декабря 2019 года для временного проживания с членами семьи. В случае заключения договора найма с близкими родственниками компенсация не предоставляется.

По словам министра, обращаться за компенсацией необходимо в расположенное по месту нахождения жилого помещения Управление социальной защиты с заявлением и документами, удостоверяющими личности гражданина и членов его семьи, договором найма (поднайма), подписанном сторонами и содержащий сведения обо всех лицах, которые будут временно проживать в жилом помещении совместно с гражданином, актом об утрате жилого помещения или признании его в установленном порядке непригодным для проживания. Остальные документы запрашиваются в порядке межведомственного взаимодействия.

В целях выплаты компенсации гражданин в срок до 10 числа текущего месяца представляет в учреждение документы, подтверждающие внесение платы за жилое помещение по договору найма (поднайма) за предыдущий месяц. Это могут быть кассовые чеки, бланки строгой отчетности, квитанции, платежные поручения, расписки или иные подтверждающие документы.

Заявление и документы могут быть представлены путем личного обращения в учреждение, через организации почтовой связи, в форме электронных документов.

В случае проживания в составе семьи более одного гражданина, имеющего право на получение компенсации, компенсация выплачивается одному из указанных лиц по их выбору.

Действие постановления распространяется на муниципальные образования Иркутской области, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации: Зиминское районное и городское, «Куйтунский район», «Нижнеудинский район», «Тайшетский район», «Тулунский район», «город Тулун», Чунское и Черемховское районные МО, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.