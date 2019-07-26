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Пять стартапов получат инвестиции от Сбербанка

26 июля 2019

В Сбербанке подвели итоги второго набора внутреннего корпоративного акселератора SberUp. В рамках проведения Демо-дня девять лучших команд представили свои проекты жюри под председательством Германа Грефа и топ-менеджеров Сбербанка и Российской венчурной компании.

Сбербанк проинвестирует в четыре проекта, созданных собственными сотрудниками, и станет владельцем 10% акций в каждом из них. Еще один проект планируется развивать как внутреннее направление в банке.

Компания Quick dining room получит инвестиции на развитие решения по автоматизации работы кассиров в заведениях общественного питания, которое позволяет распознавать еду на подносе с помощью камер и алгоритма искусственного интеллекта, а затем передавать данные на кассу и терминал.

Компания СберЗаряд использует инвестиции на развитие продукта часовой, суточной аренды или покупки портативных зарядных устройств (пауэрбанков) для подзарядки электронных гаджетов в отделениях Сбербанка или точках партнеров.

 

Компания Hurma привлекла инвестиции на облачный сервис оценки и подбора высокоэффективных сотрудников на массовые вакансии с использованием искусственного интеллекта.

Компания VanLav представила AI-сервис для знакомств, который поможет людям найти себе идеальную пару при помощи искусственного интеллекта, а также выбрать наиболее подходящее место и тему для свиданий.

Компания Help4Good представила сервис, объединяющий семьи с приемными детьми, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, с частными благотворителями, фондами и магазинами, предоставляющими льготные условия на приобретение товаров и услуг нуждающимся. Компания сможет продолжить развивать свой стартап в подразделении розничного бизнеса Сбербанка.

Лев Хасис, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Вторая волна корпоративного акселератора привлекла в 2,5 раза больше заявок от команд сотрудников, и это для нас очень важный показатель. Мы развиваем и поддерживаем предпринимательский дух среди собственных сотрудников, и готовы выступать партнером стартапов, которые могут принести реальную пользу людям, компаниям и обществу».

Все заявленные проекты можно разделить по отраслям: на первом месте —  FinTech и сервисы для бизнеса, на них приходится по 30% всех заявленных сервисов; на втором месте — образование и семья (20%); третье место — eHealth; на Lifestyle и eCommerce пришлось по 5% от общего количества заявок.

Во время проведения акселератора участники проходили обучение, перенимали экспертизу от состоявшихся предпринимателей, разрабатывали MVP и добивались его первых реальных продаж. Семинары и отраслевые консультации проходили во внерабочее время, чтобы стартаперы могли не отрываться от основной работы. В финал вышли девять самых сильных команд.

К разработке программы акселерации Сбербанк привлек Бизнес-инкубатор ВШЭ. Это первый в России, второй в Европе и седьмой в мире бизнес-инкубатор по работе со стартапами, находящимися на ранней стадии развития.

Внутренний акселератор SberUp — программа, в которой любой сотрудник Сбербанка может получить поддержку для создания собственного IT-бизнеса — проводится уже во второй раз. Cтать участником акселератора может любой сотрудник Сбербанка, включая территориальные банки и дочерние компании экосистемы. В этот набор было подано 1600 заявок — в 2,5 раза больше, чем в прошлом году. На старт программы вышло 80 проектов, в акселератор попало — 35. В течение 13 недель команды успели пройти путь от идеи до MVP и первых продаж. Цель акселератора — помочь сотрудникам в создании с нуля проектов, которые могут стать частью экосистемы банка в рамках Стратегии 2020.


/ СИА /
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