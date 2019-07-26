Новый сквер появится в иркутском микрорайоне Байкальский

В Иркутске проводится благоустройство нового сквера в микрорайоне Байкальский. Как сообщает пресс-служба мэрии, реализация происходит в рамках проекта «Формирование комфортной городской среда».

Проект благоустройства разрабатывался совместно с жителями микрорайона. В соответствии с ним на территории оборудуют новую дорожно-тропиночную сеть, установят детскую площадку «Правила дорожного движения», спортивную зону воркаут, в центре сквера оборудуют световую композицию «Направление света». Кроме этого, предусмотрено дополнительное озеленение, установка парковых скамеек. На новом общественном пространстве будут проводится общегородские мероприятия.

– Для округа это по-настоящему значимый проект – его реализации мы ждали почти два года. Все это время регулярно проводили совместные встречи с жителями, общественные обсуждения, привлекали к работе профессиональных дизайнеров. В итоге получился проект, который полностью соответствует ожиданиям и потребностям жителей микрорайона Байкальский. Он будет реализован в сентябре текущего года, – подчеркнул глава Октябрьского округа Иркутска Владимир Преловский.

Кроме этого, в Октябрьском округе благоустроят парк «Солнечный» и историко-мемориальный комплекс «Иерусалимская гора».