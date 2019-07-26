Модернизация трех котельных завершается в Иркутском районе

В Иркутском районе в Хомутово, селе Урик и в деревнях Жердовка и Черемушка завершается модернизация котельных. Работы ведутся в рамках концессионных соглашений, об этом 26 июля сообщает пресс-служба администрации Иркутского района.

На территории Иркутского района осуществляют деятельность четыре концессионера – ООО «Южнобайкальское», ООО «Ушаковское», ООО «Сервис» и ООО «Чистые Ключи». Они реализуют инвестиционные программы, в рамках которых производятся капитальные и текущие ремонты, модернизации и реконструкции объектов. В этом году общий объем инвестиций ресурсно-снабжающих организаций на подготовку к отопительному сезону составит 11,9 млн рублей.

В селе Урик завершается модернизация технологического оборудования угольной котельной, отапливающей начальную школу и два близлежащих дома . Сейчас ведется монтаж дымососов и золоуловителей, в ближайшие время состоится покраска и побелка здания котельной, благоустройство прилегающей территории. Работы организованы в рамках инвестиционной программы концессионера ООО «Южнобайкальское», в пользование которого котельная была передана в 2014 году.

- В ходе модернизации произведена замена котельного и котельно-вспомогательного оборудования, установлена дымовая труба. Все оснащение – российского производства. Новое оборудование устанавливается на 8-9 лет. На проведение работ направлено порядка 2,8 млн рублей за счет средств инвестиционной программы компании, - рассказал главный инженер ООО «Южнобайкальское» Сергей Стравинский.

Концессионер также производит модернизацию оборудования на котельных в деревнях Жердовка и Черемушка. Общая сумма финансирования данных работ составит порядка 7,1 млн рублей. В рамках инвестпрограммы также модернизирована теплотрасса по улице Школьной в деревне Карлук и тепловая сеть в Хомутово. Работы будут завершены к началу отопительного сезона.

Кроме того, в Хомутово идет подготовка к монтажу блочно-модульной котельной. Это будет самая мощная угольная котельная в Иркутском районе, рассчитанная на 5 мегаватт. «Эта работа позволит дополнительно подключить к котельной Хомутовскую участковую больницу, школу №2 и дома центральной части села», - добавил Сергей Стравинский. Сейчас на площадке рядом со старой котельной залит фундамент, установлена дымовая труба, проводятся работы по наружным сетям тепло- и водоснабжения.

- Приобретение и поставка данной блочно-модульной котельной производятся в рамках муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры». На эти цели направлено 22 млн рублей из бюджетов области и района. Также за счет средств субсидии на сумму 21 млн рублей приобретены и будут установлены пять модульных котельных (термороботов) на объектах социальной сферы, - рассказал заместитель председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского района Александр Речицкий.