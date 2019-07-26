МЧС предупреждает о резком повышении уровня воды до критических отметок на реках Бирюсе, Уде, Ие, Оке, Белой

27-28 июля ожидается резкое повышение уровня воды на 100-200 сантиметров на реках Бирюса, Уда, Ия, Ока, Белая до отметок, близким к критическим. Об этом 26 июля сообщает пресс-служба МЧС по Иркутской области.

27 июля в западных, северо-западных, центральных, южных, 28 июля в западных, северо-западных, центральных, южных и в верхнеленских районах, 29 июля в южных районах ожидаются сильные, очень сильные и продолжительные сильные дожди грозы, град, порывы северо-западного ветра до 13-18 м/с.

Главное управление МЧС России по Иркутской области обращается к населению с просьбой принять необходимые меры предосторожности, воздержаться от поездок на дальние расстояния из-за ухудшения видимости на дорогах и не планировать выход на воду на судах.