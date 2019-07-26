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19 населенных пунктов в Иркутской области находятся в зоне задымления

26 июля 2019

На территории Иркутской области в зоне задымления находятся 19 населенных пунктов в 6 районах, сообщает пресс-служба МЧС по Иркутской области.

В Бодайбинском районе наблюдается задымление и небольшой запах гари в 2 населенных пунктах. В зоне задымления от лесных пожаров Катангского района находятся 8 населенных пунктов, из которых 6 – нежилые. В Киренском районе в зоне задымления находятся 3 населенных пункта, в том числе 1 – нежилой. Слабая дымка наблюдается и в 2 населенных пунктах Мамско-Чуйского района.

На утро 26 июля на территории Иркутской области действует 118 природных пожаров на площади 558 354 га. В связи с изменением направления ветра возможно задымление населенных пунктов, находящихся в непосредственной близости к очагам, сообщает пресс-служба МЧС по Иркутской области. Большинство зарегистрированных в данный момент лесных пожаров находятся глубоко в тайге на значительном удалении от поселений, на их тушении задействованы силы и средства министерства лесного комплекса региона. В пятикилометровой зоне от населенных пунктов действует один лесной пожар на площади 668 га в Бодайбинском районе, в 3 км от населенного пункта Светлый.

Главное управление МЧС России по Иркутской области настоятельно рекомендует населению сохранять спокойствие и не поддаваться панике в связи с возможным задымлением.


/ СИА /
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