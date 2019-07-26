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Внеплановые проверки палаточных лагерей проходят в Иркутской области

26 июля 2019

В Иркутской области прокуратура Балаганского района провела внеплановую проверку детской оздоровительной палаточной площадки «Олимп».

Перед началом летнего сезона нарушений правил противопожарной безопасности выявлено не было. Однако в ходе настоящей проверки установлено, что на территории палаточной площадки отсутствовали первичные средства пожаротушения, не произведена опашка земли на месте расположения дизель генератора, в местах размещения дровяных печей отсутствовали сведения о лицах, ответственных за противопожарное состояние.

Выявленные нарушения были устранены в ходе проверки.


/ СИА /
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