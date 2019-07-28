В Байкальске обрушился мост. Введен режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации введен в городе Байкальск в Слюдянском районе Иркутской области. Власти готовят горожан к возможной эвакуации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой мэра Байкальска Василий Темгеневский.

"Пока об эвакуации мы речь не ведем, готовимся. Режим ЧС введен с 15:00 (10:00 мск). Если возникнет потребность эвакуации, у нас обеспечены и подготовлены пункты временного размещения. Пять пунктов, они находятся в разных районах города", - сказал мэр.

Темгеневский также сообщил об обрушении моста. "Произошло обрушение нижнего моста на реке Солзан. Этот мост обеспечивает связь между микрорайоном Гагарина и Байкальским целлюлозно-бумажным комбинатом (БЦБК). Это, по сути, резервный выход на федеральную дорогу, у нас есть еще два выхода на федеральную дорогу. Это трасса "Байкал", - сказал мэр.

По его словам, власти города рассчитывают, что в случае схода селя отходы Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) в Байкал не попадут.

Он отметил, что, по прогнозу синоптиков, дожди в Байкальске будут продолжаться еще в течение суток.