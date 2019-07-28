В Тулуне и Тулунском районе проводят эвакуацию населения

Эвакуация населения проходит в настоящее время в городе Тулуне и Тулунском районе из-за угрозы дождевого паводка. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба МЧС по Иркутской области.

Эвакуация организована в тех районах, которые находятся под угрозой подтопления. В городе Тулуне это районы Мясокомбината, Гидролизный, ЛДК. В Тулунском районе эвакуация проходит в населённых пунктах Уйгат, Кривуша, Красноозёрский, Красный Октябрь, Евдокимовский. Для оказания помощи при эвакуации в Тулунский район из города Братска направлен вертолёт Ми-8 МЧС России.