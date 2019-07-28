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В Тулуне и Тулунском районе проводят эвакуацию населения

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Эвакуация населения проходит в настоящее время в городе Тулуне и Тулунском районе из-за угрозы дождевого паводка. Об этом в воскресенье сообщает  пресс-служба МЧС по Иркутской области.
 
Эвакуация организована в тех районах, которые находятся под угрозой подтопления. В городе Тулуне это районы Мясокомбината, Гидролизный, ЛДК. В Тулунском районе эвакуация проходит в населённых пунктах Уйгат, Кривуша, Красноозёрский, Красный Октябрь, Евдокимовский. Для оказания помощи при эвакуации в Тулунский район из города Братска направлен вертолёт Ми-8 МЧС России. 
 
Для эвакуированного населения подготовлены пункты временного размещения на базе детского сада «Теремок», на лыжной базе «Снежинка» и в зале борьбы на ул. Сигаева.

/ СИА /
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