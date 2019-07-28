Новости

МЧС: В понедельник уровень воды на реках Иркутской области поднимется до критических отметок

28 июля 2019

29 июля ожидается в южных районах Иркутской области ожидаются сильные, очень сильные, продолжительные сильные дожди, грозы, усиление северо-западного ветра до 13-18 м/с, уровень воды на реках Иркутской области поднимется до критических отметок.

Как сообщает в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, в понедельник, повышение уровня воды на реке Оке в районе населенного пункта Ухуй ожидается до отметок 450-490 сантиметров при критической отметке – 470 сантиметров. На реке Ия в районе города Тулуна до отметок 670-770 сантиметров при критической отметке в 700 сантиметров. На реке Уде в районе города Нижнеудинска до отметок 300-350 сантиметров при критической отметке в 320 сантиметров. На реках Южного Прибайкалья Снежная, Утулик, Солзан, Хара-Мурин, Слюдянка – до отметок, близким к критическим. 

На гидрологических постах водных объектов Иркутской области ведется непрерывный мониторинг уровней воды.

ГУ МЧС по Иркутской области проведена проверка готовности органов управления, оперативных групп, сил постоянной готовности и других сил. Предупреждение об опасном гидрологическом явлении доведен до руководителей органов местного самоуправления, старост сельских населенных пунктов с рекомендациями по порядку реагирования на него.

МЧС обращается к населению с просьбой принять необходимые меры предосторожности. 


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Байкальский Саммит РГУД 2019, Иркутск, 24-25 июля
«Коллапса не будет». О чем говорили на V Байкальском саммите РГУД
"Мы должны задуматься о том месте, где мы живем". Property-тур по креативным пространствам Иркутска провел Байкальский саммит РГУД
Опытом создания успешного коттеджного поселка поделится на Байкальском саммите РГУД Кристина Яковенко, "Хрустальный Девелопмент"
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании