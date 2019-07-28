МЧС: В понедельник уровень воды на реках Иркутской области поднимется до критических отметок

29 июля ожидается в южных районах Иркутской области ожидаются сильные, очень сильные, продолжительные сильные дожди, грозы, усиление северо-западного ветра до 13-18 м/с, уровень воды на реках Иркутской области поднимется до критических отметок.

Как сообщает в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, в понедельник, повышение уровня воды на реке Оке в районе населенного пункта Ухуй ожидается до отметок 450-490 сантиметров при критической отметке – 470 сантиметров. На реке Ия в районе города Тулуна до отметок 670-770 сантиметров при критической отметке в 700 сантиметров. На реке Уде в районе города Нижнеудинска до отметок 300-350 сантиметров при критической отметке в 320 сантиметров. На реках Южного Прибайкалья Снежная, Утулик, Солзан, Хара-Мурин, Слюдянка – до отметок, близким к критическим.

На гидрологических постах водных объектов Иркутской области ведется непрерывный мониторинг уровней воды.

ГУ МЧС по Иркутской области проведена проверка готовности органов управления, оперативных групп, сил постоянной готовности и других сил. Предупреждение об опасном гидрологическом явлении доведен до руководителей органов местного самоуправления, старост сельских населенных пунктов с рекомендациями по порядку реагирования на него.

МЧС обращается к населению с просьбой принять необходимые меры предосторожности.