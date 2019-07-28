Уровень рек в Иркутске находится в пределах нормы. Об этом сообщил начальник службы по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности МКУ «Безопасный город» Александр Тройнин.

Так на 10 часов утра уровень в Иркуте составляет 168 см при критической отметке 320 см. Повышение составило 32 см. Уровень воды в реке Ушаковке увеличился на 13 см и составляет 112 сантиметров при критическом значении 250.

В круглосуточном режиме работают городские муниципальные предприятия «Иркутскавтодор» и «Водоканал». Cпециалисты откачивают воду на улицах Ядринцева, Култукская, Красноярская, Баррикад в районе пересечения с Ушаковской, Карла Маркса, в переулке Канский. В Ленинском районе работы по откачке ведут на улицах Мира, Красина, участке Трактовой.

Как сообщила глава Правобережного округа Надежда Лебедева, в Правобережном районе спецтехника также откачивает воду из жилых помещений частного сектора, подвергшихся воздействию стихии.