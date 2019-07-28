Север Иркутской области в дыму. В Киренске зарегистрировано превышение предельно допустимых концентраций

По состоянию на 7 утра 28 июля на территории Иркутской области действуют 143 пожара в Бодайбинском, Жигаловском, Казачинско-Ленском, Катангском, Качугском, Киренском, Мамско-Чуйском, Нижнеилимском, Усть-Илимском, Усть-Кутском, Усть-Удинском районах на площади 597 298 га. Кроме того, 101 населенный пункт Приангарья находится в зоне задымления. Превышение предельно допустимых концентраций зарегистрировано в городе Киренске.

В опасной близости к пожарам 28 июля находятся несколько населенных пунктов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области. Так, в 3-х километровой зоне от н.п. Светлый Бодайбинского района действует пожар на площади 668 га, в Катангском районе в 7 километрах от н.п. Верхне-Калинина - на площади 5044 га, в 10 километрах от н.п. Мога - на площади 25208 га, в Киренском районе в 8 километрах от н.п. Частых - на площади 50 га, в 10 километрах от н.п. Золотой - на площади 529 га, от н.п. Визирный - на площади 169 га, от н.п. Орлова – локализованный пожар на площади 800 га. В Усть-Кутском районе в 6 километрах от н.п. Казарки локализован пожар на площади 4 га. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС, угрозы населенным пунктам нет.

Из-за действующих лесных пожаров в зоне задымления находится 101 населенный пункт в 9 районах Иркутской области. При этом в городе Киренске 17 июля зарегистрировано превышение в атмосферном воздухе предельно допустимых концентраций: углерод оксид - в 1,5 раза, сера диоксид – в 1,3 раза, азот диоксид – в 1,03 раза. В остальных населенных пунктах превышений предельно допустимых концентраций не зарегистрировано.

По данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 28 июля в горимых районах ситуация не изменится - в северных районах преимущественно без осадков.