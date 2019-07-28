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МЧС: В районе села Инга зафиксирован подъём уровня воды выше критической отметки

28 июля 2019

За прошедшие сутки на территории Иркутской области отмечалось прохождение фронта неблагоприятных метеорологических явлений, которое сопровождалось выпадением осадков на территории западных, южных районов. Максимальное количество осадков зарегистрировано в Нижнеудинском - до 28 мм, Черемховском – до 23 мм  районах.

По состоянию на день 27 июля в реках Иркутской области отмечается повышение уровня воды в связи с обильными дождями. Выше критической отметки в 420 см поднялся уровень воды в реке Белая в районе населенного пункта Инга и составил 430 см. В реке Бирюса в районе посёлка Нерой отмечается повышение уровня до 276 см при крититическом в 310 см.

 


/ СИА /
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