ИАЦ «Альпари»: Банк России снизит ставку еще раз и возьмет паузу в разгар осени

Как и прогнозировал ИАЦ «Альпари», российский Центробанк ожидаемо снизил ключевую ставку на заседании 26 июля, теперь она составляет 7,25% годовых. Все ровно так, как ЦБ и анонсировал: показатель сократился на 25 базисных пунктов, регулятор указал на снижение инфляции и неустойчивый рост экономической системы. В числе рисков все так же были обозначены внешние проблемы и слишком высокие инфляционные ожидания — как будто это проблема населения, а не монетарных властей.

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Центробанк оставил за собой возможность понижения ключевой ставки далее, но по-другому сформулировал фразу о сроках нормализации политики и ставки до целевого уровня 6-7% — теперь речь идет о первой половине 2020 года.

В общем-то, ЦБ сделал все именно так, как от него и ждали. Некоторое смягчение денежно-кредитной политики способно оказать поддержку бизнесу и реальному сектору, но пока чудес ждать все-таки рано, ставка все еще слишком высока для того, чтобы простимулировать экономику к росту.

Вряд ли сейчас стоит ждать от Центробанка агрессивного снижения ставки, так как текущих темпов ее сокращения вполне достаточно. Следующее снижение ставки может прийтись на сентябрь, а затем ЦБ с большой долей вероятности возьмет паузу для наблюдения за ситуацией.

До начала августа у рубля еще будут поводы активничать, ведь Федрезерву на следующей неделе предстоит принять решение по процентной ставке, и тут будут очень важны указания на дальнейшие движения внутри американской денежно-кредитной политики. Как бы то ни было, но одновременно с понижением ставок ЦБ РФ и ФРС США снизится привлекательность российских ОФЗ, что способно оказать на рубль давление и заставить его локально отступать. Ориентировочные диапазоны колебаний до начала августа по доллару находятся в рамках 62,85-63,75 руб., по евро — 69,85-71,00 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»