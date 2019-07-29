ВИП-клиенты Азиатско-Тихоокеанского банка теперь получают кэшбэк как на основную, так и на дополнительные карты банка

ВИП-клиенты Азиатско-Тихоокеанского банка, являющиеся держателями тарифного плана «Статус», стали получать кэшбэк не только на основную карту Visa Infinite, но и на дополнительные карты Visa Platinum и Visa Infinite.

- Напомню, ранее в расчет кэшбэка учитывались операции только по главной карте. Теперь же наши клиенты смогут пользоваться своими дополнительными премиальными картами, а также получать возврат денежных средств, - прокомментировал заместитель председателя правления АТБ Максим Гордюков.