Новый арт-проект в самом центре Владивостока реализован при поддержке банка «Приморье»

Новый арт-проект появился в самом центре Владивостока. В разных уголках Почтового переулка расположились семь бетонных рельефов — образов «старого города». Совместный проект Банка «Приморье» и художников творческой группы «33+1» уже привлек внимание горожан — в интернете появляются селфи на фоне «Обитателей Почтового переулка», а также их собственные портреты. Первый такой проект появился во Владивостоке еще в 2009 году — 10 лет назад на стенах домов по улице Фокина появились «Обитатели Миллионки». Символично, что в этом году юбилей городского проекта совпал и с юбилеем Банка «Приморье».

— Во Владивостоке любят и ценят интересные арт-проекты, и наши художники зачастую реализуют новые интересные идеи первыми в стране. Размышляя над подарком Владивостоку в честь юбилея Банка, мы решили больше внимания уделить именно креативу и творчеству. На день рождения краевого центра Банк установил буквы ПРИМОРЬЕ и реализовал арт-проект по их декорированию — раскрасить их могли все желающие; не так давно художественно оформил стену офиса на Народном проспекте. А в преддверии юбилея представляет художественный квест в Почтовом переулке. Все эти проекты мы реализовали с художественной группой «33 + 1», сотрудничеством с которой очень довольны, — комментирует Заместитель Председателя Правления — Директор департамента розничного бизнеса Банка «Приморье» Анна Талызина.

Пройти арт-квест можно по-разному, главное — найти всех Обитателей переулка. В объективы непременно должны попасть Уличные музыканты, словно сошедшие с фотографий Элеоноры Прей, известный в начале 20 века фотограф Карл Шульц, собирательный образ Бывалого боцмана, Отто Линдгольм с уловом — основатель китобойного промысла на Дальнем Востоке, Три «грации», пара горожан, спешащих на каток, и стильный Денди.

— Мы специально разработали этот проект в виде квеста, чтобы открыть для наших горожан и гостей города этот замечательный уголок — Почтовый переулок, — рассказывает руководитель творческой группы «33 + 1» Павел Шугуров. — Многие тут никогда не бывали, несмотря на то, что это центр города. Помимо прочего, это довольно романтичное место, окутанное множеством мифов и легенд, и по-настоящему живописный уголок, в котором пока еще сохранился дух старого Владивостока.