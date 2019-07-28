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Fort Ross и Х5 заключили соглашение о стратегическом партнерстве

28 июля 2019

Венчурный фонд Сбербанка Fort Ross Ventures и ведущая мультиформатная розничная компания России X5 Retail Group подписали соглашение о стратегическом партнерстве в области инноваций, обмена технологиями и поиску стартапов.

Партнерство предоставляет возможность Fort Ross воспользоваться экспертизой X5 Retail Group по применимости тех или иных высокотехнологичных решений в области ретейла, а Х5 — получать информацию о перспективных стартапах и их решениях. Рекомендованные Fort Ross стартапы смогут попасть в воронку инноваций Х5, получить комплексную оценку своих разработок, провести пилот на инфраструктуре Х5 и, в случае его успешности, внедрить свое решение в масштабах всей группы компаний Х5 Retail Group. 

Виктор Орловский, управляющий партнер Fort Ross Ventures:

Мы последовательно выстраиваем деловые взаимоотношения с ведущими компаниями страны, помогая стартапам, которые поддерживаем, найти надежных партнеров и инвесторов. Мы рады сотрудничеству с таким лидером рынка как Х5 Retail Group и надеемся, что плодотворное сотрудничество принесет нашим партнерам значимые результаты.

Х5 одной из первых в сетевой рознице — еще в 2017 году — вышла на рынок инноваций. За 2,5 года работы в воронку инноваций Х5 попало более 800 стартапов. 400 решений прошли глубокую оценку с бизнес-экспертами, некоторые из которых перешли в фазу бизнес-моделирования. Более 100 стартапов дошло до фазы прототипирования/пилотирования, 14 проектов были внедрены. Х5 рассматривает технологические решения для четырех ключевых сфер ретейла — потребительский опыт, операции в магазинах, цепочка поставок, бэк-офис. В центре особого внимания Х5 — проекты умных полок, системы гибкого ценообразования, роботизация, автоматизация контроля качества и свежести продуктов, трекинг товаров.

Иван Мельник, директор по инновациям Х5 Retail Group:

Сотрудничество с управляющей компаней Fort Ross Ventures — логичный и важный шаг в развитии инновационного потенциала Х5. В нашей компании действует многоуровневая программа по поиску новых технологических проектов в ретейле как в России, так и за рубежом. Мы планируем, что экспертиза и скаутинговые возможности нашего партнера позволят создать новые прорывные проекты на российском рынке крупного ретейла.


/ СИА /
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