Солид Банк принял участие в рабочей группе по поддержке бизнеса Приморского края

26 июля в Администрации Приморского края состоялась рабочая группа представителей малого и среднего бизнеса, банков и органов власти. Темой встречи стал актуальный вопрос поддержки субъектов МСП, в том числе – льготное финансирование бизнеса под 8,5%.



Программа льготного финансирования малого и среднего бизнеса, разработанная Минэкономразвития РФ (Постановление Правительства РФ № 1764 от 30.12.2018) вызывает у предпринимателей большой интерес, но в то же время и множество вопросов и сомнений.



Прямой диалог между бизнесом и банками был организован под кураторством Департамент экономики и развития предпринимательства Приморского края.



Программа кредитования субъектов МСП приоритетных отраслей деятельности становится все более популярной и востребованной. Если в прошлом году она вызывала настороженность у предпринимателей: были сомнения насчет размера эффективной ставки, а также ограниченный список сфер деятельности компаний, которым доступно участие в данной программе, то в 2019 очевидна прямо противоположная ситуация. Убедившись в прозрачности условий, бизнес буквально выстроился в очередь за субсидированными государством кредитами под 8,5% годовых. Этому поспособствовал положительный опыт, полученный другими компаниями, а также, безусловно, расширение реестра сфер деятельности и снижение минимальной суммы кредита.



Теперь кредитование по ставке 8,5% годовых доступно гораздо более большему числу компаний.



Приморский край занимает 2 место в РФ по объему кредитов бизнесу, выданных по программе Минэкономразвития, а учитывая нарастающий интерес со стороны предпринимателей, объемы будут только увеличиваться.



Напомним, Солид Банк утвержден к участию в программе льготного кредитования бизнеса под 8,5% годовых. В банк уже поступают заявки на получение финансирования. Важным моментом является то, что во всех банках существуют определенные лимиты, определенные государством, в рамках которых возможно оформление кредитных средств под низкую ставку. Поэтому, чтобы успеть воспользоваться наиболее выгодными условиями финансирования, не стоит откладывать оформление заявки, а заняться этим вопросом как можно скорее.



Основные условия кредитования по программе Минэкономразвития в Солид Банке: ставка – 8,5% годовых; сумма: от 500 тыс. до 350 млн. рублей; срок до 5 лет.



Подать заявку можно на сайте банка www.solidbank.ru или обратившись в любой офис АО «Солид Банк».