ВСЖД сообщает о задержке поездов по техническим причинам

По техническим причинам на участке Слюдянка - Иркутск Восточно-Сибирской железной дороги произошёл сбой в графике движения поездов. Время задержки составляет от получаса до двух с половиной часов, сообщает в понедельник, 29 июля, пресс-служба компании.
С задержкой следуют следующие поезда:
- №70 Москва – Чита;
- №6 Москва - Улан-Батор;
- №8 Новосибирск - Владивосток;
- №149 Улан-Удэ - Иркутск;
- №150 Иркутск – Улан-Удэ;
- №208 Новокузнецк – Владивосток;
- №207 Владивосток - Новокузнецк;
- №69 Чита - Москва;
А также пригородные поезда № 6329 и 6317 сообщением Слюдянка-1 – Иркутск-Сортировочный.