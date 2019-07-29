ВСЖД сообщает о задержке поездов по техническим причинам

По техническим причинам на участке Слюдянка - Иркутск Восточно-Сибирской железной дороги произошёл сбой в графике движения поездов. Время задержки составляет от получаса до двух с половиной часов, сообщает в понедельник, 29 июля, пресс-служба компании.

С задержкой следуют следующие поезда:

№70 Москва – Чита;

№6 Москва - Улан-Батор;

№8 Новосибирск - Владивосток;

№149 Улан-Удэ - Иркутск;

№150 Иркутск – Улан-Удэ;

№208 Новокузнецк – Владивосток;

№207 Владивосток - Новокузнецк;

№69 Чита - Москва;

А также пригородные поезда № 6329 и 6317 сообщением Слюдянка-1 – Иркутск-Сортировочный.

