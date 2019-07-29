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ВСЖД сообщает о задержке поездов по техническим причинам

29 июля 2019

По техническим причинам на участке Слюдянка - Иркутск Восточно-Сибирской железной дороги произошёл сбой в графике движения поездов. Время задержки составляет от получаса до двух с половиной часов, сообщает в понедельник, 29 июля, пресс-служба компании.

С задержкой следуют следующие поезда:

  • №70 Москва – Чита;
  • №6 Москва - Улан-Батор;
  • №8 Новосибирск - Владивосток;
  • №149 Улан-Удэ - Иркутск;
  • №150 Иркутск – Улан-Удэ;
  • №208 Новокузнецк – Владивосток;
  • №207 Владивосток - Новокузнецк;
  • №69 Чита - Москва;

А также пригородные поезда № 6329 и 6317 сообщением Слюдянка-1 – Иркутск-Сортировочный.
 


/ СИА /
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