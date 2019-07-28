В Тулуне за сутки выпала почти месячная норма осадков

Максимальное количество осадков в Иркутской области за сутки, 27 июля, выпало в городе Тулуне – 104 мм, что почти достигает месячную норму. Из-за сильных и продолжительных дождей сегодня были вновь подтоплены дома и участки, в частности, в Нижнеудинске и Тулуне. В одном населенном пункте – селе Инга Черемховского района – зафиксирован подъем воды на реке Большая Белая выше критической отметки (450 см при критической отметке в 420 см). Такая информация была доложена на вечернем заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям Иркутской области под руководством Губернатора Приангарья Сергея Левченко.

- В ближайшую ночь продолжатся интенсивные осадки в западных, центральных и южных районах области. Сильные и очень сильные дожди ожидаются в Тулунском, Нижнеудинском и Зиминском районах. В связи с этим прогнозируется повышение уровня воды пока до критических отметок на участках рек Ока, Ия, Уда, Белая, Бирюса и на малых реках южного Прибайкалья, - рассказал начальник ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Азат Насыров.

Сергей Левченко дал поручение своевременно информировать об уровне воды в реках администрации всех районов, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, и население для принятия решений об эвакуации в случае необходимости, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.