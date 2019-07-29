ЗиС-110, на котором ездили Гагарин и Малиновский, выставлен на Авито за 17 млн рублей

В Хабаровске продается автомобиль, ставший непосредственным свидетелем важнейших исторических событий в жизни нашей страны. Сейчас он снова на ходу и стоит на учете в местном ГИБДД.

Как пишет автор объявления, выставленная модель ЗиС-110 – тот самый автомобиль, на котором 20 мая 1962 года первый космонавт планеты Ю.А.Гагарин приехал в город во время официального визита.

Кроме того, именно эта машина была парадной у маршала Советского Союза Р.Я.Малиновского, который после Великой Отечественной войны прослужил на Дальнем Востоке 11 лет. Продавец добавляет, что в 1969 году ЗиС-110 был отправлен в Пекин для встречи Н.С.Хрущева и А.Н.Туполева.

Как удалось выяснить Авито из открытых источников, автомобиль ранее стоял на постаменте в качестве памятника. Однако затем участники клуба «Авторетро» снова привели его в рабочее состояние. Автомобиль участвовал в праздновании Дня России в 2018 году.